Michele Morrone e Simone Susinna stanno insieme? L’attore fa chiarezza sui social

Michele Morrone e Simone Susinna stanno insieme? L’attore, modello e cantante pugliese ha spazzato via i rumor sul suo presunto coming out, dopo la bellissima foto che li ritrae insieme con la seguente didascalia: “Sono un bugiardo“. Un’immagine tenerissima e dolcissima che ha scatenato le fantasie di tanti fan.

Negli ultimi tempi Michele Morrone è sempre al centro del gossip italiano. Come ben ricorderete in passato si era anche vociferato di un possibile flirt dell’attore Michele Morrone con Belen, che non era stato mai confermato dai diretti interessati. Ora però Morrone era finito al centro delle polemiche per aver risposto in questo modo a un suo fan che su TikTok gli chiedeva di fidanzarsi con la presentatrice tv di Tu sì que vales: “Fidanzarmi con Belen Rodriguez? Allora… il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tette e un cu*o. Però chi lo sa”. Il video dell’attore e modello Michele Morrone aveva fatto rapidamente il giro del web, scatenando una raffica di attacchi e critiche da parte del popolo del web.

Ora il pettegolezzo più fragoroso è sulla bellissima complicità tra Simone Susinna e Michele Morrone. “Mi sono svegliato oggi con i miei collaboratori che mi hanno avvisato di molti articoli in cui si dice che ho fatto coming out – ha dichiarato Morrone -. Tutto per la foto in cui sono abbracciato a Simone Susinna. Siamo molto amici, come fratelli e stiamo registrando un film insieme. Però ragazzi era solo una fotografia. E per la cronaca io sono un grande alleato della comunità LGBTQ. No, non ho fatto coming out, si tratta solo di un’immagine. Parlano anche della didascalia ‘sono un bugiardo’, ma noi attori lo siamo un po’. Recitare il ruolo di qualcuno che non sei ti rende così”.

Per poi concludere: “Mi spiace per la confusione, non era mia intenzione. Come ho detto sono un grande alleato della comunità LGBT. Ci sono tanti ragazzi giovani che adorerebbero fare coming out, ma non possono a causa delle loro famiglie che non li accettano. Ho conosciuto tanti di questi ragazzi. La felicità non ha prezzo. Pace e amore a tutti”.

