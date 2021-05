Michele Morrone offende Belen Rodriguez: “Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tette e un cu*o”

Michele Morrone ha offeso la celebre showgirl, conduttrice tv e modella argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez su TikTok. Il 30enne attore, cantante, modello e stilista, che ha ottenuto un riconoscimento internazionale dopo aver interpretato il ruolo di Massimo Torricelli nel film erotico del 2020 intitolato 365 giorni, ha riservato bordate al vetriolo all’indirizzo della mamma vip ed ex moglie di Stefano De Martino. Perché? Che cosa è successo?

Michele Morrone – Foto: Facebook

Come ben ricorderete in passato si era anche vociferato di un possibile flirt dell’attore Michele Morrone con Belen, che non è stato mai confermato dai diretti interessati. Ora però Morrone è finito al centro delle polemiche per aver risposto in questo modo a un suo fan che su TikTok gli chiedeva di fidanzarsi con la presentatrice tv di Tu sì que vales: “Fidanzarmi con Belen Rodriguez? Allora.. il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tette e un cu*o. Però chi lo sa”. Il video dell’attore e modello Michele Morrone ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando una raffica di attacchi e critiche da parte del popolo del web.

Palesemente Belen gli avrà dato il palo in passato pic.twitter.com/AvySqBMVkk — Gian Maria Sainato (@giansainato) May 9, 2021

Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e opinionista fisso dell’Isola dei famosi 2021, Tommaso Zorzi, ha commentato la vicenda su Instagram Story: “Detto da uno che oltre ai pettorali e la prima fila dei peli del ca..o non mostra altro è il massimo”.

I fan della showgirl, che è incinta di Antonino Spinalbese, sono scese in campo in sua difesa: “Si sente come se avesse fatto un film da Oscar ma la pochezza umana contro Belen si è vista tutta”, ha scritto qualcuno. E ancora: “Senti qua ti ricordiamo solo per aver recitato da cane in un film che si basava appunto su tette e cu*i e niente più. Ridimensionati che non te lo puoi permettere”.

Qualcuno c’è andato giù pesante: “Non sono la fan numero uno di Belen, ma non mi risulta che Michele Morrone sia diventato famoso per il suo premio Pulitzer, ma per quel film cafonata e l’addominale. Poi si torna sempre lì, se si spoglia Belen è una tetta perché donna, lui che ha fatto lo stesso è figo…”. E poi ancora: “Questo individuo dovrebbe avere più rispetto per le donne in generale”. Mentre altri hanno ironizzato ipotizzando del risentimento per qualcosa di passato: “Quando la volpe non arriva all’uva……..”, “E lei probabilmente ne cerca uno con un po’ più di umiltà”.