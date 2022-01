Miele è il brano di Giusy Ferreri per Sanremo 2022: il testo ufficiale

Miele è il brano di Giusy Ferreri per il Festival di Sanremo 2022, che sarà condotto nuovamente da Amadeus. Per la famosa e popolare cantante si tratta del quarto Sanremo. Torna infatti in gara dopo cinque anni con un brano nostalgico e trascinante dal ritmo inaspettato e sensuale, che racconta la fine di un amore: «Perché questa notte non corri da me, ti ho lasciato nel vento una musica». La produzione è di Takagi & Ketra, responsabili insieme con Giusy di tanti successi estivi. Ecco il testo ufficiale del brano.

Giusy Ferreri – Foto: Facebook

Miele di Giusy Ferreri: il testo ufficiale

Tu no, tu no

Tu no non hai lasciato niente

E non riesco a capire

Se ti ricorderai

Di me forse ti ho dato il peggio di me

Resto sveglia e mi chiedo perché

Piove su questa città

Dove tu mi hai voluto bene

Dove io ti ho voluto bene

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

No, non promettermi niente

Non cercarmi in un altro abbraccio no

Ma a volte capita

Di incontrare qualcuno in mezzo alla via

Che ti ricorda cos’è la vita

Che cos’è

Fino a qui

Senza te

È una lama che sa di miele

Cade a terra un altro bicchiere

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

Ahhh

Non è miele

Sono già sicura che

Quest’amore ci porta via

Ubriachi di nostalgia

Se ne va

E un motivo non c’è

Questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me.