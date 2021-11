Miss e Mister Moda Fashion e Glamour 2021: ospiti vip e vincitori

Miss e Mister Moda Fashion e Glamour 2021: diversi ospiti vip in giuria per la prima finale del concorso nazionale di bellezza aperto a etero e omosessuali, donne e uomini biologici, drag queen, transessuali e transgender. L’evento si è tenuto a Milano presso il Baraonda Disco Club di Corsico.

Wanda Fisher con gli organizzatori e vincitori del concorso – Foto: Fabrizio Tabone

Organizzato in collaborazione con la Upcomunication, la serata ha attirato un grande pubblico che entusiasta ha atteso fino all’ultimo minuto di spettacolo la proclamazione dei vincitori. Per la sezione femminile, ad aggiudicarsi l’ambita fascia è stata Norah Power, una stylist di origini orientali. Sezione maschile, un giovane napoletano di nome Davide che non ha velleità artistiche. Racconta infatti di aver partecipato per gioco.

Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Fabrizio Tabone che ha immortalato concorrenti e ospiti nelle loro espressioni più comunicative. Il concorso di bellezza indetto dal Baraonda ha stigmatizzato la bocciatura del DDL Zan, ricordando che, in fondo, non tutto il male viene per nuocere. Lo spirito d’aggregazione che ha fatto da collante per l’intero evento è infatti il risultato di una delusione che, nei partecipanti, si è volta in sostegno reciproco.

Ad affiancare il padrone di casa, Adriano Ferro, la drag queen Ivana Tram, una mattatrice del palcoscenico che, tra battute ardite e frizzanti, ha stemperato la tensione dei contendenti al titolo di Miss e Mister, molti dei quali non hanno fatto mistero di avere alle spalle storie travagliate.

“L’universo LGBT ha vissuto come una sconfitta la bocciatura del DDL Zan – ha detto Ferro – e l’iniziativa di Miss e Mister Fashion&Glamour nasce dal bisogno di offrire riscatto ai rappresentanti di questa realtà che è stata a lungo vilipesa e che pretende oggi di essere ascoltata. Pertanto, il Baraonda si offre quale cassa di risonanza per veicolare un messaggio di inclusione. Del resto, baraonda significa rumorosa confusione e per elevare la propria voce bisogna a volte fare chiasso”.

Wanda Fisher in total look Andrea Ubbiali Couture – Foto: Fabrizio Tabone

WANDA FISHER SI RACCONTA A IGOSSIP.IT: INTERVISTA ESCLUSIVA ALLA CANTANTE

È altresì meritevole di menzione la performance di Wanda Fisher: tra applausi e ovazioni, la cantante toscana presente come ospite d’onore e madrina ha presentato anche il suo ultimo singolo Favolosa, riconfermandosi indiscussa icona gay.

Lubamba – Foto: Fabrizio Tabone

Ospiti all’evento anche altri vip, tra cui il giornalista e opinionista tv Simone Di Matteo e la showgirl Sylvie Lubamba.

Simone Di Matteo – Foto: Fabrizio Tabone

SIMONE DI MATTEO SI RACCONTA A IGOSSIP.IT: INTERVISTA AL GIORNALISTA E OPINIONISTA