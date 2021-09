Missione Beauty, l’amarezza di Maria Grazia Cucinotta: “Mi trema la voce, questo programma era nato da un’idea di Antonio Pruno”

Missione Beauty è finito al centro delle polemiche. La celebre attrice, produttrice cinematografica ed ex modella Maria Grazia Cucinotta ha rivelato che questo programma di Raidue era nato da un’idea del suo parrucchiere Antonio Pruno. A Davidemaggio.it ha dichiarato: “Con Antonio Pruno erano anni che dicevamo di fare un talent su parrucchieri e sulla bellezza. Tramite una mia amica che lavora nelle produzioni tv, avevamo contattato Chiara Salvo, che fa la produttrice televisiva e che già conoscevo, e le avevamo affidato di portare avanti il progetto”.

Maria Grazia Cucinotta – Foto: Facebook

La famosa e popolare attrice ha aggiunto: “A un certo punto, però, Chiara mi chiama e mi dice che Antonio non aveva abbastanza follower e non era abbastanza influencer – perché ormai la gente la calcoliamo in base ai like e poco conta se tu hai 30 anni di carriera – e che non era gradito. A quel punto, ho detto: ‘Mi spiace ma io mi tiro indietro‘. Quando lei ha capito che io non avrei mai mollato la presa su Antonio, ha cominciato a tirare in ballo il fatto che ci fosse un problema con un altro mio programma su La7. Ma io non sono stupida e lavoro da 36 anni in questo mondo. La Rai non c’entra assolutamente nulla, lo so per certo. Non è stata la Rai a opporsi. Rai non si sarebbe mai permessa di fare una cosa del genere. Io sono nata con la Rai, lì mi vogliono bene tutti e mi hanno sempre stimata“.

E poi ancora: “Noi abbiamo tutte le mail, i messaggi su come è nato il progetto, in tutti i suoi passaggi. Avremmo potuto bloccarlo e far causa ma non lo abbiamo fatto, perché siamo persone perbene e rispettiamo il lavoro di tanti che hanno lavorato a questo progetto. Mi trema la voce, perché ci sono cascata come una cretina. Non ci siamo tutelati, avremmo dovuto depositare il progetto ma ero convinta di lavorare con degli amici“.

Ora al timone del talent di Raidue, Missione Beauty, ci sarà l’ex velina mora di Striscia la notizia Melissa Satta. Ad affiancarla ci sarà una giuria d’eccezione composta dagli esperti make-up artist e hair stylist delle celebrity Manuele Mameli ed Elisa Rampi e il fotografo di moda e design Guido Taroni.

A tal proposito Maria Grazia Cucinotta ha asserito: “Non mi ha dato fastidio. Anzi, Melissa Satta forse è anche più adatta di me perché più addentro al fashion… però l’idea e il sogno erano di Antonio. Così l’hanno mortificato“.