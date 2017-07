Bella Hadid sfila in topless in passerella alla Paris Fashion Week

Bella Hadid ha sfilato in topless in passerella alla Paris Fashion Week per la collezione haute couture di Alexander Vauthier. Cappellino con la retina davanti, gonna pantalone e body completamente trasparente che lascia intravedere il seno per la nuova testimonial del profumo femminile Bulgari, che ha sorpreso davvero tutti per la sua fisicità travolgente, il portamento e il piglio deciso con il quale ha sfilato in passerella e ha mandato in tilt i flash dei paparazzi presenti al grande e prestigioso evento parigino di moda.

La sexy e intrigante supermodella americana Bella Hadid ha poi sfilato in passerella con un outfit argento dalla tonalità abbagliante, che ha messo in mostra il suo décolleté grazie a una scollatura vertiginosa.

La top model musulmana Bella Hadid ha conquistato davvero tutti! Al momento Bella è a Parigi con le sue grandi e sensuali amiche vip: le tre supermodelle Kendall Jenner, Emily Ratajkowski e Cara Delevingne. Un poker di top model che non ha nulla da invidiare alle dive della moda gli anni ’90: Naomi Campbell, Eva Herzigova, Cindy Crawford e Claudia Schiffer.