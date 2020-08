Fatti per il Successo di Miky Falcicchio cambia mission. L’evoluzione strategica dell’agenzia del 38enne fashion testimonial ed event manager pugliese è stata raccontata nei minimi dettagli dallo stesso Mister Italia 2010. Gli ultimi eventi di rilievo nazionale e internazionale, la crisi economico-finanziaria e la diffusione della pandemia da Covid-19 a livello italiano e mondiale, hanno contribuito al cambio di passo di Fatti per il Successo che è sempre in continua evoluzione.

Miky Falcicchio – Foto: Facebook

Miky Falcicchio: “Ecco l’evoluzione della mia agenzia”

Il protagonista della prima ed esclusiva capsule collection uomo del marchio di calzature Carla Sanchez, Miky Falcicchio, fashion testimonial insieme alla brand ambassador Raffaella Di Caprio, ha dichiarato in una nota: “Il post Covid-19 ha imposto a tutti noi un cambio di marcia, invece a chi come me opera nel settore dell’intrattenimento, una vera e propria rivoluzione. Adattandomi ai nuovi parametri e a quanto si poteva concretamente realizzare, decisi che la mia #fase3 sarebbe partita a settembre, in sicurezza e con molti progetti seguiti e perfezionati nei mesi di lockdown”.

Il titolare di Fatti per il Successo ha poi proseguito: “Mentre molti miei colleghi si dimenavano (giustamente) per ripartire, io ho preferito prudenza e una mission di Fatti per il Successo completamente nuova, ed ecco l’evoluzione della mia agenzia che da quest’anno, punterà soprattutto a produzioni di mediometraggi e serie tv distribuite su piattaforme Vod (video on demand) e importanti show legati alla bellezza e al fashion internazionale”.

Moda e cinema nel presente e futuro di Fatti per il Successo

Moda e cinema nel presente e nel futuro di Fatti per il Successo. Sulla sua pagina Facebook ufficiale e sul suo profilo Instagram, Falcicchio ha annunciato il progetto Wisdomweapon (genere thriller/drammatico) girato in autunno, distribuito da una grande società di streaming di film e serie TV: “La regia è affidata al regista e sceneggiatore romano @gabrielcashregista, amico e professionista con il quale ho già lavorato in passato. Il progetto sarà prodotto da #woodpeckerproductionsfilm e #fattiperilsuccesso che quest’anno subirà una vera e propria evoluzione. Con lo stesso regista stiamo lavorando ad una serie tv per ragazzi”.

E poi ancora: “Da settembre daremo il via ad una serie di #casting per due importanti produzioni firmate Woodpecker Productions, distribuite su piattaforme Vod (video on demand). Contemporaneamente inizieremo le riprese di una #serietv visibile in streaming, già dalla prossima primavera. La Woodpecker Productions seleziona attori e attrici tra i 18 e 30 anni per action-movie. Per candidarsi inviare una mail a wpcasting@libero.it, i profili più idonei saranno contattati a Settembre per un casting a porte chiuse”.

