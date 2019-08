GiancoHandmade, Giuseppe Iaciofano dopo il Gran Galà della moda 2019 a Ostia svela i prossimi obiettivi

GiancoHandmade continua ad allargare gli orizzonti e spalancare porte nel mondo della moda europea e non solo. Alla guida della maison londinese di fashion c’è il fashion designer e fondatore italiano Giuseppe Iaciofano. Tante star del jet set nazionale ed europeo indossano con orgoglio ed entusiasmo gli outfit delle collezioni della casa di moda britannica.

Dopo aver dedicato la collezione Call Me Nuda all’iconico cantante, cantautore e produttore cinematografico inglese Mick Jagger poiché i look e la sfarzosità del componente e storico frontman dei Rolling Stones hanno rivoluzionato la moda, il titolare della maison di moda Giuseppe Iaciofano ha presentato la sua collezione al Gran Galà della moda 2019 a Ostia l’8 giugno scorso riscuotendo grande successo e numerosi riconoscimenti e apprezzamenti da parte degli addetti del settore.

Un grande evento di moda che si è svolto sulla scalinata della Regina pacis in occasione della 20esima edizione. Durante la manifestazione ideata e condotta da Carlo Senes con la partecipazione in questa edizione di Milena Miconi, Iaciofano ha presentato la Cruise Collection.

Visualizza questo post su Instagram Taftano jumpsuit and sequin dress @naomi @fashionweek #fashionistas #style #outfitinspiration Un post condiviso da Giancohandmade (@giancohandmade) in data: 15 Lug 2019 alle ore 6:57 PDT

Una serata davvero molto speciale e magica dedicata alla moda con la presentazione delle migliori collezioni femminili.

Ma non è finita qui. Lo stilista italiano ha rivelato che gli outfit della sua ultima collezione, denominata Exclusive Collection, sono già disponibili per l’acquisto presso la boutique RSVP (“Répondez S’il Vous Plaît”) di Alessia Mascarucci, situata in 13 Hackney Rd. Al tempo stesso il founder di GiancoHandmade ci fa sapere di rimanere sintonizzati sui canali social della maison perché molto presto verrà svelato un altro importante progetto. Di cosa si tratta? Al momento è tutto top secret. Restate sintonizzati su iGossip.it per saperne di più!

