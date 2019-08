Heidi Klum insultata dagli hater su Instagram per un topless

Heidi Klum è stata pesantemente insultata dagli hater su Instagram per un topless. Proprio da Capri, la neo moglie del cantante Tom Kaulitz ha pubblicato lo scatto social. La 46enne supermodella, stilista e conduttrice televisiva tedesca naturalizzata statunitense ha pubblicato lo scatto in topless e ha scritto: “All I see is water” (“Tutto quello che vedo è acqua”).

Nessun scatto volgare o trash, ma si sa gli hater sono sempre pronti per offendere, denigrare e insultare le star del jet set nazionale e internazionale.

“Sei una madre, c’era bisogno di arrivare fino a questo punto?”, scrive qualcuno in un commento. E ancora: “L’unica cosa che noto è una bella crisi di mezza età”; “Sei in luna di miele, ma potresti nascondere il tuo seno invece di mettere in imbarazzo i tuoi figli? Prova a dare l’esempio e a rispettarli”, scrive un altro utente.

L’ex top model Heidi Klum ha giustamente preferito non replicare agli attacchi e insulti dei suoi detrattori.

Redazione-iGossip