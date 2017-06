Maiorano Magazine cambia veste e si rinnova: il video di presentazione

Maiorano Magazine cambia veste e si rinnova completamente, sia nella grafica sia nello staff. Il 24enne artista, wedding planner e docente pugliese Vincenzo Maiorano ha completamente rivoluzionato il magazine di fashion e stile: l’interfaccia è completamente rivisitata, fresca, accattivante e facile da utilizzare, con i contenuti che rappresentano l’aspetto core dell’intero sito web.

Il nuovo Maiorano Magazine punta su una forte sinergia, una collaborazione con, e tra, esperti di comunicazione, web development, photographer e blogger. Il magazine di fashion e stile dell’esperto di moda barese Vincenzo Maiorano è un luogo virtuale in cui appassionati di moda e non, possono fruire di contenuti freschi, innovativi e sempre aggiornati.

“Io penso che – ha detto Maiorano nel video promo -, spesso la gente sia spaventata dalla moda. Perché? La fa sentire insicura, l’abbatte. Penso che quando le persone dicano cose denigranti sul nostro mondo, sia perché si sentono in qualche modo escluse, non si sentono parte della società e si sentono in diritto di prenderci in giro. Solo perché ti piace portare un bel vestito di Alberta Ferretti o un paio di jeans invece di un capo di tipo basic, non significa che tu sia stupido, che tu non abbia un cervello o non sia in grado di dare vita a un pensiero. Solo perché non sei laureato in una disciplina scientifica, ingegneristica o umanistica non significa che non hai la capacità di rapportarti alla gente – ha proseguito -, di costruire relazioni o di inventare e progettare un qualcosa di sorprendentemente valido, efficace e comunicativo. C’è qualcosa nella moda, però, che fa innervosire le persone”.

Il blog di moda è online su www.maioranomagazine.com.