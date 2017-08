Silvio Berlusconi si è sottoposto a diversi trattamenti di bellezza (lifting compreso?) presso l’Hotel Palace Henri Chenot a Merano. Una settimana di dieta ferrea, detox, spa, massaggi, tisane e non solo per l’ex presidente del Consiglio dei ministri per rimettersi in forma in vista delle prossime elezioni politiche. Diversi mesi fa, il leader e fondatore di Forza Italia aveva confessato ai suoi fedelissimi il desiderio di darsi un ritocchino ai connotati: “Ho conosciuto un professore che utilizza una tecnica innovativa per ringiovanire il viso…”.

Renato Calabria, chirurgo estetico di fama mondiale, avrebbe rifatto il look all’ex Cavaliere, applicando una tecnica innovativa già adoperata nei confronti del manager e imprenditore del Billionaire Flavio Briatore, che si chiama lifting verticale.

In che cosa consiste questo tipo di tecnica? Renato Calabria ha dichiarato di recente al Corriere della Sera: “Consiste nel riposizionamento dei tessuti. Contrasta la gravità che li fa cadere verso il basso. Quando faccio il lifting ricostruisco la struttura profonda del viso. Una volta che i muscoli sono stati riportati nello stato originale, si riposiziona la pelle. Al contrario il lifting orizzontale appiattisce il volto e crea quell’ effetto da vento nel tunnel come lo chiamiamo noi chirurghi”.

Resta il fatto che alcune foto pubblicate su Instagram da Caroline Chenot mostrano l’ex premier Silvio Berlusconi molto magro, irriconoscibile e come dicono tantissimi follower “inguardabile”.

I commenti sono impietosi e durissimi… Il nuovo look di Berlusconi sta scatenando una raffica di reazioni negative e un’ondata di ilarità in Rete. Le foto sono diventate virali, ma i giudizi sono davvero molto negativi… Una follower commenta: “Mantenersi in forma è una cosa, farsi quasi imbalsamare è ridicolo, tra l’altro ad una certa età…”. Un’altra aggiunge: “Non so, ma a me non sembra messo bene!!! Sembra E. T.”. Un altro ironizza: “O c’era una cattiva luce, o lui non è il presidente…”.

