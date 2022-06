Music Farm potrebbe tornare su Tv8 con Nicola Savino alla conduzione. Lo scoop è stato svelato in esclusiva dal giornalista Giuseppe Candela sul sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia.

Studio di Music Farm – Foto: GossipeTv

Il reality show musicale è andato in onda su Rai 2 per ben tre stagioni, di cui la prima è andata in onda dal 16 aprile 2004, con la conduzione di Amadeus affiancato da Rosita Celentano e con la partecipazione di Gene Gnocchi.

L’anno seguente il programma è stato condotto da Simona Ventura con inviato Ivan Cattaneo, ex concorrente della edizione precedente, dall’11 marzo 2005. SuperSimo ha anche condotto la terza ed ultima edizione, in onda dal 21 marzo 2006, con inviato Max Novaresi.

I vincitori delle tre edizioni sono stati Riccardo Fogli, Dolcenera e Pago.

La prima edizione è andata in onda in diretta dal Centro Multimediale di Terni, mentre i concorrenti alloggiavano presso il Centro Mességué di Melezzole (TR).

Le successive due edizioni, condotte da Simona Ventura, sono state realizzate presso lo studio 76 degli East End Studios di Via Mecenate a Milano (dal 2007 parte del Centro di Produzione Rai di Milano).

Ora potrebbe tornare in tv su Tv8. Il giornalista Giuseppe Candela ha svelato: “Se Rai, in maniera sorprendente, tiene in panchina il titolo cult Ora o mai più, altrove si punta proprio sull’effetto della trasmissione guidata da Amadeus. Dalle parti di via Rogoredo gira voce che Tv8 avrebbe messo nel suo mirino un titolo molto amato sui social: Music Farm”.

Ha poi raccontato: “L’ultima edizione del reality musicale è andata in onda nel 2006 e in queste ore sarebbe in corso una discussione proprio con la tv satellitare. Nessuna certezza ma se l’operazione dovesse ottenere l’ok, in pole position per la conduzione ci sarebbe Nicola Savino, nuovo volto di Tv8, che guiderà anche un game show nell’access prime time dopo la chiusura di Guess my age (anticipata da Dagospia)”.