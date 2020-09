Alessandra Amoroso parla del successo di Karaoke e del suo nuovo album

Alessandra Amoroso ha parlato del successo di Karaoke, merito condiviso con i Boomdabash, e del suo nuovo album durante una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. La star di Amici di Maria De Filippi ha rivelato che il tormentone dell’estate 2020 ha superato ogni aspettativa. “Avevo una voglia molto umana di trasmettere spensieratezza e ricominciare a provare delle emozioni – ha detto la cantante pugliese -, dopo il periodo di chiusura. Dal risultato, evidentemente le persone avevano bisogno quanto me di evadere”.

Sempre al Corriere della Sera, l’artista salentina si è soffermata sul nuovo album dopo il disco “10”: “Avevo iniziato mesi fa. Ho le idee chiare e presto mi chiuderò in studio. Ho voglia di scrivere e raccontarmi. Sarà una vera rinascita. Per la prima volta ci sarò io, in tutto. Un passo molto importante che mi fa paura ma mi piace. Anche nel sound si sentiranno delle cose nuove. Sono contenta come non mai perché sto riuscendo a vivere bene il mio lavoro (…)”.

Alessandra Amoroso ha poi aggiunto: “Quando sono uscita da Amici mi sono trovata davanti un altro mondo. Da certi schiaffi non mi sono mai completamente ripresa, ma la maturità arriva con gli anni e adesso sta finalmente succedendo: non mi sento più sbagliata, so chi sono e so quello che voglio”.