Non ce n’è di Noseal, Niklaus & Johnny F. feat. Angela Chianello da Mondello: testo e video del chiacchierato brano

Non ce n’è (anche se il titolo originale scelto non è corretto dal punto di vista grammaticale, Non c’è n’è) di Noseal (nome d’arte del ballerino e cantante di Amici di Maria De Filippi 7, Antonino Lombardo), Niklaus & Johnny F. feat. Angela Chianello da Mondello è il chiacchieratissimo e contestatissimo brano di debutto della discussa e controversa signora palermitana lanciata dalla conduttrice tv di Mediaset, Barbara d’Urso, alcuni mesi fa tramite quella criticatissima intervista rilasciata a una giornalista di Live – Non è la d’Urso in spiaggia, subito dopo la fine della prima ondata di pandemia di Covid-19. Da quel momento in poi si è scatenato il fenomeno super trash di Angela da Mondello, tramite meme, gif, parodie, gadget, ma purtroppo anche insulti pesantissimi e minacce di morte a lei e ai suoi famigliari.

Angela Chianello da Mondello lancia il suo primo singolo “Non ce n’è”

Agli inizi di novembre 2020 Angela Chianello ha registrato il videoclip di “Non ce n’è” con un gruppo di ragazzi, tutti senza mascherina, senza il benché minimo rispetto delle misure di restrizione e di distanziamento anti Coronavirus sulla spiaggia della borgata marinara di Palermo. Stretta in un abito di pailettes dorate la casalinga palermitana, che vanta oltre 172mila follower su Instagram, ha cantato e ballato al ritmo delle frasi tormentone che l’hanno resa popolare sui social. Per questo motivo è stata denunciata. I due giornalisti e scrittori Selvaggia Lucarelli e Andrea Scanzi hanno espresso sdegno e sgomento sui social, chiamando in causa la famosa conduttrice tv Barbara d’Urso per averla lanciata in tv.

Angela Chianello da Mondello: scatta la seconda multa

Per quel suo primo videoclip musicale, Angela Chianello da Mondello si è beccata due multe nel giro di pochi giorni. Lasicilia.it ha rivelato che il “secondo provvedimento è stato emesso dai carabinieri dopo la pubblicazione del video su Facebook e Youtube poiché sono risaliti all’autolavaggio alla Guadagna dove sono state girate alcune scene. La donna era stata convocata al commissariato dopo aver girato un video con un gruppo di persone intente a cantare e ballare a distanza ravvicinata e senza mascherine sulla spiaggia”.

E poi ancora: “I militari hanno identificato e denunciato quattro persone per organizzazione e rappresentazione di uno spettacolo non autorizzato. Fra i denunciati alla Procura oltre ad Angela Chianello, due componenti di un gruppo musicale e al proprietario dell’autolavaggio della zona adibita a luogo di registrazione. Sono scattate anche le sanzioni previste dalla norme anti covid e per l’attività commerciale la chiusura di cinque giorni”.

Angela Chianello nel mirino di Ermal Meta e Leoluca Orlando

Il vincitore del Festival di Sanremo Ermal Meta ha scritto su Twitter: “Povera musica, che finisce in bocca a chi diventa appena famoso per ragioni che con la musica non c’entrano niente. È come vedere uno di 70 anni con una di 20 che si dicono innamorati. Che pena infinita”.

Durissima la reazione del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che ai microfoni di Radio Cusano Campus ha asserito: “La volgarità è tale che rischio di usare parole ancora più volgari del comportamento di questa signora (Angela da Mondello, ndr), preferisco non commentare. Se ci sarà un processo penale nei suoi confronti costituirò il Comune parte civile”.

Lele Mora: contratto di rappresentanza per Angela Chianello

L’ex famoso e potente agente dei vip Lele Mora ha preso le difese di Angela da Mondello e in alcune storie condivise con i suoi follower di Instagram ha dichiarato: “Nella vita tutti hanno bisogno di un po’ visibilità, tutti. Credo che lei abbia sofferto tanto, un minuto di visibilità va dato a tutti, anche a Angela che ha sofferto tanto nella vita. Se ha un po’ di pubblicità se lo merita e basta. Se è vero che sono il suo agente? No, io non sono l’agente di Angela da Mondello, sono altre persone, io sono solo quello che ha provveduto insieme ad altre persone, ad Antonino e al suo musicista a fare quel pezzo”.

Non ce n’è di Noseal, Niklaus & Johnny F. feat. Angela Chianello da Mondello: il testo

Pronto Angela

Pronto Noseal, ma dove siete?

Eh guarda, sveglio i ragazzi e arriviamo

Andiamo!

Il ritmo sale (non c’è n’è, non c’è n’è)

la vibrazione (non c’è n’è, non c’è n’è)

ti entra dentro (non c’è n’è, non c’è n’è)

arriva al cuore (non c’è n’è, non c’è n’è)

senti ‘sto pezzo (non c’è n’è, non c’è n’è)

spacchiamo tutto (non c’è n’è, non c’è n’è)

la folla balla (non c’è n’è, non c’è n’è)

è un’onda d’Urso!

Questo è il mio momento, questa è la mia storia

ti farò vedere un po’ come si vola (Si!)

tre metri sopra il cielo come Scamarcio

vieni con me in questo magico viaggio

alza, alza quel volume

siamo leggeri come le piume (Si!)

alza, alza, tutto è più bello

forza ragazzi buongiorno da Mondello!

Tira su le mani se hai voglia di ballare

tira su le mani se hai voglia di cantare

tira su le mani se hai voglia di volare

(non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è niente)

Tira su le mani se hai voglia di ballare

tira su le mani se hai voglia di cantare

tira su le mani se hai voglia di volare

(non c’è n’è, non c’è n’è, non c’è niente)

Gioca con me, I’m the king

sono il tuo re, you are my queen

gioca con me, prendi quel jeans

sono il tuo re, fuck the routine

gioca con me I’m the king

sono il tuo re, you are my queen

gioca con me, prendi quel jeans

sono il tuo re, fuck the routine

Baila non fare aprire una faida

nel mio corazón che sbraita

fade out

c’è tanto fumo, sembra di essere in Jamaica

tre metri sopra il cielo, sì, ma in un baita (Si!)

con esta chica loca, rum e coca (Ah)

cose da fare tante e voglia poca (Ah)

togli quella maschera, carioca

solo io e i tuoi vizi, adesso gioca

Il ritmo sale (non c’è n’è, non c’è n’è)

la vibrazione (non c’è n’è, non c’è n’è)

ti entra dentro (non c’è n’è, non c’è n’è)

arriva al cuore (non c’è n’è, non c’è n’è)

senti ‘sto pezzo (non c’è n’è, non c’è n’è)

spacchiamo tutto (non c’è n’è, non c’è n’è)

la folla balla (non c’è n’è, non c’è n’è)

è un’onda d’Urso!

Quando conta Conte? Qua nessuno conta

in questa Italia senza un’impronta

tutti rinchiusi come in galera (Si!)

solo caos, solo bufera

tutto questo non ha un senso

chi governa non ha un consenso

chi ci rappresenta, si rappresenta

e non guarda noi, coscienza spenta

Non c’è niente! (Si)

C’è, c’è, c’è

Si, ah!

