Nigo è il nuovo direttore artistico di Kenzo: la nomina annunciata da Toledano

Nigo è il nuovo direttore artistico di Kenzo. Lo stilista e produttore discografico giapponese Tomoaki Nagao è il nuovo direttore creativo della maison Kenzo, marchio del gruppo Lvmh. Lo annuncia una nota firmata da Sidney Toledano, presidente e ceo di Lvmh Fashion Group e membro del comitato esecutivo Lvmh.

La nomina di Nigo avrà effetto dal 20 settembre. “Sono felice di dare il benvenuto a Nigo, come direttore artistico della maison Kenzo – annuncia Toledano -. L’arrivo di un designer giapponese di grande talento ci permetterà di scrivere un nuovo capitolo nella storia della Maison fondata da Kenzo Takada. Sono convinto che la creatività e l’innovazione di Nigo oltre al suo attaccamento alla storia della Maison, permetteranno di esprimere appieno il potenziale di Kenzo”.

“Sono orgoglioso – commenta Nigo -di essere stato nominato direttore Artistico di Kenzo. Sono nato nell’anno in cui Kenzo Takada ha aperto il suo primo negozio a Parigi. Ci siamo laureati nella stessa scuola di moda a Tokyo. Nel 1993, anno in cui Kenzo é entrato a far parte del gruppo Lvmh, ho iniziato la mia carriera nella moda. L’approccio di Kenzo San alla creazione di capi originali passava attraverso la comprensione di diverse culture. Questa é l’essenza anche della mia personale filosofia creativa. Accogliere l’eredità del lavoro di Kenzo San per creare un nuovo Kenzo é per me la sfida più grande della mia carriera trentennale, sfida che intendo vincere insieme con il mio team. Infine vorrei ringraziare Bernard Arnaud e Sidney Toledano per avermi concesso questa fantastica opportunità”.

Nigo ha debuttato con il suo primo marchio indipendente di abbigliamento a Tokyo nel 1993 e ha contribuito a cambiare lo scenario della street culture globale. Lavorando nel mondo della moda e in quello della musica, con un’acuta attenzione al dettaglio sviluppata attraverso frequenti collaborazioni con alcune delle migliori aziende e personalità creative al mondo, Nigo ha creato nuovi modi per la moda di rapportarsi al suo audience, modi che sono poi diventati tipici del settore. Nel 2020 Nigo ha creato una capsule con Virgil Abloh per Louis Vuitton.