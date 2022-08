Non è musica soltanto è il nuovo album di Kid Kontrasto: la tracklist

Non è musica soltanto è il nuovo album di Kid Kontrasto, il suo secondo da solista. 13 tracce con i featuring di Nasty, Drimer, Lethal V e Ugo Crepa e le produzioni musicali di James Logan, Danny Beatz, Skemical waste, Ju Frenz, Deliuans e Mr. Phil.

Si tratta di un disco che ha un carattere sia intimo sia combattivo, con un approccio che dimostra rispetto per il rap classico ma è una sua evoluzione. Kid Kontrasto ha tecnica e un flow moderno che viaggia su produzioni musicali che spaziano tra vari suoni, anche sconfinando in ambiti non prettamente hip hop come, per esempio, la drum and bass. In generale si tratta di un album con uno stile che si contrappone alle tendenze del mercato discografico attuale.

Così Kid Kontrasto descrive questo suo secondo album solista: “Mi ha sorpreso che i brani di questo disco siano così collegati tra di loro perché alcuni li ho scritti addirittura nel 2015, un’eternità fa secondo i tempi del mercato discografico moderno. Man mano che andavo avanti, però, mi sono sempre più reso conto che questo disco incorporava varie volontà che mi rappresentano come, per esempio, l’esigenza di rappresentare il territorio, lo spirito di rivalsa e la fedeltà a un codice hip hop che adesso è praticamente in disuso e comprende il sano spirito di competizione che spinge ad evolversi, mette voglia di ambizione, ma anche il rispetto. Spero, inoltre, che si capisca, ascoltando il disco in tutte le sue sfaccettature, che tra i suoi momenti più intimi e gli episodi più ‘ignoranti’, oltre ad esserci un’anima ben definita c’è anche un carattere. Come tutto quello che faccio è un lavoro pensato per essere portato dal vivo e aggiungo che ha un’attitudine fieramente antica ma è pronto per suonare a fianco della roba più nuova senza temere il confronto”.

Dopo essersi distinto negli ultimi dieci anni per gli ottimi piazzamenti nelle principali competizioni nazionali di freestyle (come Tecniche perfette e Mic Tyson, per esempio), con “Non è musica soltanto” Kid Kontrasto ribadisce anche la sua abilità in studio e la sua volontà di far spiccare l’Abruzzo nella mappa del rap italiano.

Kid Kontrasto (anche noto come Keso) ha iniziato ufficialmente il suo percorso nel rap nel 2009, quando ha formato la Zona Rossa krew con Beez, Nasty, Coll’Asso e altri. Specialista del freestyle, nel 2019 ha fondato, insieme ai migliori improvvisatori di rime in Italia, il collettivo FEA. Dopo l’uscita, nel 2018 per Jamrock Records di “Per Sempre”, il suo esordio solista in cui tra gli ospiti figurano anche Danno e Claver Gold, ha pubblicato vari singoli e continuato a lavorare in studio per dare vita a questo “Non è musica soltanto”.