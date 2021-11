Oroscopo Paolo Fox 2022 Acquario: cosa cambia dall’anno scorso? Quali indicazioni danno le stelle riguardo il futuro dei nati sotto questo segno zodiacale? Quali sono le previsioni per l’undicesimo dei 12 segni zodiacali, situato tra Capricorno e Pesci. L’uomo del segno è estroso e originale, vista la dominanza uraniana è difficile da definire e ingabbiare all’interno di schemi e concetti precostituiti, di norma insofferente alle regole e alla società. Le previsioni sono tratte dal nuovo libro del celebre astrologo, autore di best seller da più di 100.000 copie vendute ogni anno, Paolo Fox, che è in libreria per Cairo editore e disponibile su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web.

Cosa riserverà il nuovo anno, dopo quasi due anni di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19, ai nati sotto il segno dell’Acquario? Cosa devono aspettarsi dopo un altro anno così difficile, travagliato e traumatico?

OROSCOPO PAOLO FOX FEBBRAIO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Paolo Fox 2022 Acquario: le previsioni



Saturno sarà nel segno zodiacale dell’Acquario e si avrà l’impressione di vivere una vita inadeguata e che sarà necessario ribellarsi ad alcune regole. Sarà necessario liberare la mente da vecchi pregiudizi e dall’idea di complotto ordito contro di te.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SUL LIBRO 2022 DI PAOLO FOX

Giove porterà quel coraggio mancato in passato e le risorse giuste per fronteggiare un nuovo progetto. Potrai abbandonarti all’amore, ma dovrai fare attenzione alle spese e agli investimenti. Ottimo successo per tutti coloro che si occupano di comunicazione, ma anche per insegnanti, scrittori e creativi.

OROSCOPO PAOLO FOX GENNAIO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI

Sarai sempre apprezzato per la lealtà e per il desiderio di verità a ogni costo. Vivrai un nuovo amore oppure una trasgressione in maniera spontanea e senza impegno. Credi nelle relazioni aperte e avrai intenzione di emozionarti con qualcosa di divertente oppure amori part-time.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Ariete: cosa cambia dall’anno scorso?

Sarai sempre un tipo speranzoso nel futuro e desideroso di fare ulteriori conoscenze. Giugno sarà un mese importante per ottenere risultati positivi e nuovi interessi. Sarà un anno ricco di alti e bassi in amore anche per le coppie durature.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: cosa cambia dall’anno scorso?

Dovrai condividere qualsiasi scelta con il partner per evitare ostacoli, incomprensioni e litigi. In caso contrario il rischio di una deriva dal rapporto sarà più profonda. Sei radicalmente cambiato negli ultimi due anni e la nuova posizione di Giove aiuterà a trasformare le tue relazioni in qualcosa di più significativo e gratificante.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Capricorno: cosa cambia dall’anno scorso?