Oroscopo Paolo Fox 2022: affinità di coppia, i segni zodiacali più trasgressivi in amore

Oroscopo Paolo Fox 2022: affinità di coppia, quali saranno i segni zodiacali più trasgressivi in amore? Spicca sicuramente l’Acquario. Le previsioni sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, che è in libreria per Cairo editore e disponibile anche su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Oltre all’Acquario quali saranno i segni zodiacali più trasgressivi in amore? Scopriamolo insieme!

L’uomo del segno Acquario è estroso e originale, vista la dominanza uraniana è difficile da definire e ingabbiare all’interno di schemi e concetti precostituiti, di norma insofferente alle regole e alla società.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Acquario: cosa cambia dall’anno scorso?

L’Acquario avrà bisogno di liberarsi di schemi e sovrastrutture già a partire da marzo quando Venere e Marte transiteranno in questo segno assieme a Saturno. Avrà voglia di provare esperienze nuove e di esplorare gli orizzonti del piacere. Quelli più insoddisfatti metteranno a dura prova il loro amore e non mancheranno atteggiamenti polemici e spigolosi. I single si daranno alla pazza gioia.

Tanta trasgressione e sensazioni nuove anche per lo Scorpione, dopo un periodo piuttosto difficile e travagliato a livello lavorativo. Vorrà rimettere tutto in discussione, anche l’amore. Coloro che stanno insieme da tanti anni avranno il desiderio di tradire.

Anche il Sagittario vorrà vivere i sentimenti senza vincoli e vecchi schemi. Molti cercheranno di vivere più liberi, mentre, altri ancora nel periodo primaverile potranno fare le valigie e troncare le storie d’amore. I single saranno molto fortunati e trasgressivi soprattutto durante la calda stagione.

Anche i Gemelli vorranno vivere esperienze nuove e intriganti nel 2022, in particolare dal 20 agosto in poi. La passionalità e l’erotismo saranno alle stelle. Potranno esplodere all’improvviso attrazioni indimenticabili. L’amore sarà da rivedere e riconquistare per molti.

