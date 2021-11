Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2022: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2022: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, che è in libreria per Cairo editore e disponibile anche su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il secondo mese del 2022 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2022: Capricorno

Venere e Marte saranno nel tuo segno zodiacale. Il buon aspetto di Urano consentirà di ricevere notizie importanti e positive. Saranno avvantaggiati i giovani. Alcuni amici offriranno delle opportunità e alcune persone potranno tornare ad essere di riferimento. Andrà ancora meglio sotto il profilo sentimentale anche per le coppie in crisi. Favoriti i nuovi incontri per single, separati e divorziati. Il primo fine settimana di febbraio sarà piuttosto frenetico anche per via dei ritmi piuttosto stressanti a livello lavorativo. Massima attenzione allo stomaco e alle articolazioni. Favorite le cure dopo il 17 febbraio.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SUL LIBRO 2022 DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2022: Sagittario

Sarà un mese piuttosto delicato e travagliato soprattutto per i liberi professionisti e lavoratori autonomi. Non bisognerà fare passi falsi e occorrerà attendere ancora un bel po’ per ottenere avanzamenti di carriera o premi oppure miglioramenti lavorativi. Meglio aspettare tempi migliori. Non mancheranno dissidi e litigi con parenti per questioni di proprietà. Cielo fertile per chi vorrà mettere su famiglia oppure allargarla. Le coppie durature dovranno andare oltre le incomprensioni e i problemi del passato. Il mese sarà piuttosto energico, ma regnerà la confusione il 10, 11, 17 e 18. Dovrai mettere da parte le ansie e avere cautela e massima attenzione al fegato e alle articolazioni.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2022: Ariete

Cielo ostinato dal punto di vista lavorativo per i nati sotto questo segno zodiacale. Sarà un mese molto delicato, deludente e un po’ complicato. Le prime due settimane del mese saranno conflittuali anche nella vita sentimentale. Dovrai evitare storie parallele o tradimenti. A causa del lavoro le relazioni amorose verranno messe sotto torchio. I weekend imporranno prudenza. I primi dieci giorni del mese saranno davvero stressanti e pesanti. Si recupererà soltanto a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Ariete: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2022: Toro

Venere e Marte saranno in ottimo aspetto. Notizie positive e importanti a livello lavorativo. Non sarà il periodo ideale per investire poiché Saturno consiglia prudenza. Nella prima parte del mese avrai qualche soldo in più rispetto alla seconda, anche se ti sembrerà davvero difficile risparmiare. Venere ti aiuterà a ritrovare i sentimenti perduti. Periodo fertile per le coppie vorrebbero metter su famiglia o allargarla oppure legalizzare la propria unione. Dovrai comunque mantenere la calma in famiglia poiché attraverserai un periodo di agitazione, fortunatamente sarà transitorio. Durante la seconda metà del mese il tuo fisico sarà piuttosto provato. Le giornate più critiche saranno quelle del 14, 15, 2, 22 e 28.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2022: Gemelli

Sarà un mese poco produttivo e prolifico dal punto di vista lavorativo, ma non dovrai perdere le staffe. Dovrai essere prudente e attento ad accordi e contratti. Regnerà l’incertezza e l’indecisione anche a livello sentimentale. Non bisognerà cadere nel tranello del tradimento o delle distrazioni, poiché prima o poi qualcuno potrebbe presentare il conto. Favoriti gli incontri per i single, divorziati e separati soprattutto a fine mese e a marzo. Non dovrai mettere tutto in discussione e tutti, altrimenti rischierai di agitare troppo il tuo animo. Dovrai concederti pause frequenti lontano da tutto. Avrai bisogno di recuperare energia.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Gemelli: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2022: Cancro

Non dovrai dare nulla per scontato, dovrai rimboccarti le maniche e non lasciarti prendere dallo sconforto o dalla stanchezza che comunque sarà eccessiva. In amore si discuterà spesso con il partner per questioni economiche e anche per cose futili. Andrà decisamente meglio dopo il 18. Occorrerà evitare qualsiasi esagerazione nei weekend e bisognerà essere attenti all’alimentazione. Non dovrai affaticarti troppo attorno al 12. Il tuo punto debole sarà sempre lo stomaco.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Cancro: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2022: Bilancia

Riscontrerai piccoli disagi a lavoro. La pazienza dovrà essere doppia. Ti affiderai come sempre a un briciolo di equilibrio e sana diplomazia per vincere ogni tipo di sfida. Dovrai evitare spese di troppo nelle prime due settimane del mese. Alcune questioni sentimentali dovranno essere chiarite al più presto. Non mancheranno polemiche e discussioni con il partner. Attenzione a non desiderare situazioni impossibili o molto difficili da gestire. Sei una persona leale e pretendi schiettezza. In questo periodo sarai molto stressato e nervoso, pertanto dovrai distrarti e avrai bisogno di fare cose nuove e vivere sensazioni positive, circondandoti di persone che ti potranno regalare serenità.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Bilancia: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2022: Leone

Sarà un altro mese altalenante a livello lavorativo. Dovrai ancora attende un altro po’ prima di chiedere un aumento, miglioramento lavorativo o cambio di passo. Anche in amore non sarà facile. Le coppie durature affronteranno diversi problemi e ostacoli sul loro cammino. Le coppie che vorrebbero mettere su famiglia o sposarsi dovranno posticipare tali progetti in vista della seconda metà dell’anno. A metà mese si registrerà una scarsa concentrazione a causa di una opposizione tra Mercurio e Luna. Favorite le cure o le terapie dal 23 al 25.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2022: Vergine

Mese piuttosto positivo sotto il profilo lavorativo, ma non dovrai spendere troppo. Non dovrai lasciare il certo per l’incerto, ma dovrai completare i progetti iniziati l’anno scorso. Ci vorrà molta costanza per portare avanti progetti e questo mese non sarà quello decisivo per firmare nuovi accordi. Il cielo sarà molto intrigante in amore. Periodo giusto per fare progetti di coppia. Noterai un calo fisico il 10 e l’11. Massima attenzione attorno al 24, poiché il rischio sarà di dire basta e innervosirsi per poi pentirsi di ciò che si è detto o fatto.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Vergine: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2022: Scorpione

Grazie all’aspetto favorevole di Giove potrai avanzare richieste a lavoro soprattutto il 3, 4, 21 e 22. Cielo favorevole anche per la vita sentimentale grazie alla protezione di Venere e alla posizione attiva di Giove. Le coppie di lunga durata dovranno risolvere fastidi economici. Intrighi d’amore per i single, separati e divorziati. I figli riserveranno grosse sorprese. Recupero generale previsto dopo il 18. Favorite le cure a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2022: Pesci

Sarà l’anno del successo per chi si è sempre impegnato. I giovani riceveranno proposte interessanti entro la metà dell’anno oppure conseguiranno la laurea. Gli ultimi giorni del mese saranno carichi di energia e creatività. Favoriti accordi, contatti e rapporti di collaborazione. Cielo ideale per sbloccare investimenti e compravendite. In amore non mancheranno tentazioni, tradimenti e voglia di trasgressione. Le coppie di lunga durata potranno pensare a metter su famiglia oppure allargarla. Mese interessante per programmare le cure o le terapie. Non dovrai strafare soltanto il 24 e il 25.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2022: Acquario

Per il momento dovrai accontentarti a lavoro in vista di qualche cambiamento verso la seconda metà dell’anno. Dovrai evitare spese di troppo. Attenzione alle tasse o multe. Le storie che inizieranno in questo mese saranno importanti, appassionate e durature. Dovrai mantenere la calma il 15, 16 e 22. Favoriti gli incontri con Ariete, Gemelli e Vergine. Si potrebbe manifestare qualche fastidio o incidente di percorso il 21 e il 22. Nonostante i numerosi impegni da affrontare, il fisico risponderà abbastanza bene ma lo stress potrebbe raggiungere livelli da record attorno al 15. Dovrai in tutti i modi cercare di rilassarti.

OROSCOPO PAOLO FOX GENNAIO 2022: PREVISIONI SEGNI ZODIACALI