Oroscopo Paolo Fox Luglio 2022: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2022: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, che è in libreria per Cairo editore e disponibile anche su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il settimo mese del 2022 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2022: Capricorno

Marte non sarà più in opposizione a partire dal 5. Piccoli e grandi cambiamenti in arrivo sotto il profilo lavorativo. Spese di troppo dal 5 al 19.

Se in amore persistono problemi e mancanza di reciprocità di sentimenti, occorrerà chiarire oppure andare avanti da soli per la propria strada. Rapporti familiari tesi per questioni di eredità e proprietà. Chi vive due storie d’amore parallele, si troverà spesso in imbarazzo.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Capricorno: cosa cambia dall’anno scorso?

Dal punto di vista della salute, sarà un cielo ricco di contrasti. Attenzione allo stomaco, in questo periodo ti sembrerà che tutto sia contro di te ma non sarà così. Cercherai tranquillità nelle giornate del 18, 19, 20 e 26.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2022: Sagittario

Cielo positivo per nuove opportunità lavorative, richieste lavorative e piccole svolte professionali. Oroscopo buono anche nel settore delle finanze.

Luglio rimetterà in discussone una storia d’amore solo se sarà molto logora. Vietate le ambiguità sotto il profilo sentimentale. Non dovrai alzare polveroni o sollevare polemiche nelle prime due settimane del mese. Anche le coppie durature e salde si scontreranno su problemi quotidiani. I tradimenti non saranno affatto l’arma migliore per risolvere i problemi.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Sagittario: cosa cambia dall’anno scorso?

Per il recupero psico-fisico, bisognerà attendere il 22. A fine mese occorrerà fissare un appuntamento con uno specialista per risolvere un problema, anche di tipo estetico.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2022: Ariete

Potresti già ricevere proposte lavorative per settembre e anticipare i tempi. Situazione più delicata sotto il profilo finanziario dal 5 al 19.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Ariete: cosa cambia dall’anno scorso?

Massima energia in amore nelle prime due settimane del mese. Le coppie durature e salde potrebbero legalizzare il loro amore.

La stanchezza e l’affaticamento potrebbero prendere il sopravvento attorno al 13 e al 14. Cure e terapie favorite a partire dal 22. Una situazione di grande energia tornerà anche dal 28.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2022: Toro

Marte entrerà nel tuo segno a partire dal 5. Per chi lavora nel mondo del turismo e dello spettacolo, questi mesi estivi saranno interessanti. Qualche tensione di troppo si registrerà a partire dal 22 e in particolare nelle giornate dal 28 al 31. Nuovi progetti e programmi in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: cosa cambia dall’anno scorso?

Le storie d’amore nate da poco saranno molto importanti. Mese intrigante e passionale. Oroscopo fertile un po’ per tutto. Se sei single, dovrai valutare con grande cautela e attenzione le relazioni con persone di altre città. La lontananza finirà per pesare.

Ansia e agitazione nei rapporti a causa del transito di Marte e Urano. Dovrai evitare scontri diretti il 21. No agli azzardi a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2022: Gemelli

Non dovrai tirarti indietro proprio ora nelle trattative lavorative. Proposte professionali interessanti dopo la metà del mese. Dovrai allontanare persone invidiose e scorrette. Questo sarà l’anno buono per scrittori e creativi.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Gemelli: cosa cambia dall’anno scorso?

Mese appagante sotto il profilo sentimentale. Incontri speciali e favoriti per i single. Anche alcune nuove amicizie potrebbero trasformarsi in amore. Giornate nervose l’11, il 17 e il 31. Dovrai ritrovare serenità interiore per allontanare qualsiasi disaccordo.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2022: Cancro

Marte tornerà favorevole a partire dal 5. Ci saranno soluzioni temporanee ma interessanti per il lavoro. Potresti addirittura riorganizzare tutta la situazione professionale. Gli investimenti dovranno essere ponderati. Ritardi per chi dovrà costituire una società o lavora in proprio.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Cancro: cosa cambia dall’anno scorso?

Mese intrigante e passionale sotto il profilo sentimentale. Grande fase di recupero per i sentimenti. Favoriti gli amori part-time e gli incontri fugaci. Attenzione alle polemiche il 6 e 7. Una decisione improvvisa potrebbe provocare stress. Scelte drastiche dovranno essere valutate con attenzione. Recupero a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2022: Bilancia

Clima generoso per le vicende professionali. Per vertenze o rimborsi occorrerà attendere la fine dell’anno che porterà qualche soluzione. In questo periodo si spenderà per la casa, ma bisognerà anche risparmiare.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Bilancia: cosa cambia dall’anno scorso?

Venere in alcune giornate sarà più passionale. Le relazioni sentimentali andranno gestite al meglio, la prima parte del mese sarà migliore della seconda. Per i single, divorziati e separati sarà il caso di vivere alla giornata senza porsi troppi dilemmi. Stelle favorevoli per la forma fisica. Le giornate più agitate e stressanti saranno quelle dal 25 al 27. Dovrai curare di più il fisico e magari concederti una vacanza relax.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2022: Leone

Oroscopo buono per accettare incarichi, fare richieste o cambiare lavoro. I ragazzi che dovranno sostenere delle prove saranno più forti. In amore andrà decisamente meglio. Con un cielo così sarà davvero difficile sbagliare. Favoriti gli incontri speciali per i single, separati e divorziati.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Leone: cosa cambia dall’anno scorso?

Favorita la cura giusta per chi soffre da troppo tempo di un problema di salute. Dal 19 ci sarà una bella energia, tutta da sfruttare.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2022: Vergine

Le scelte di lavoro saranno molto più facili da gestire grazie al buon aspetto di Marte e Urano. Gli ultimi dieci giorni del mese di luglio saranno decisamente fondamentali. Attorno al 21 e 22 contatti fortunati. Giornate interessanti anche attorno al 14. Sarai molto preso dalle questioni lavorative che tutto il resto andrà in secondo piano. Nuovi incontri speciali e intriganti per single, separati e divorziati.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Vergine: cosa cambia dall’anno scorso?

Disagio emotivo, fastidio o ritardo sarà da superare con cautela agli inizi del mese. Il recupero psicofisico sarà favorito a partire dalla seconda parte del mese. Il 21 o il 22 dovrai fissare un appuntamento con uno specialista per risolverti un problema.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2022: Scorpione

Oroscopo positivo per concludere accordi, trattative e progetti soprattutto nella prima metà del mese. Periodo importante per studenti e per chi ha aperto un’attività in proprio. Sentimenti più sereni rispetto a giugno. Il transito del Sole sarà di buon auspicio per le nuove storie. Possibili colpi di fulmine e passioni.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Scorpione: cosa cambia dall’anno scorso?

Dovrai curare le infiammazioni, lo stomaco e l’intestino che sono i tuoi punti deboli. Dovrai prendere decisioni relative al lavoro, al futuro e a una spesa importante con meno foga e tensione. A fine mese si registreranno le giornate più stancanti.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2022: Pesci

Cielo positivo sotto il profilo lavorativo per i nati sotto il segno zodiacale dei Pesci. I liberi professionisti saranno i più favoriti in vista del prossimo anno. Le proposte professionali che giungeranno in questo periodo saranno davvero molto allettanti. Non bisognerà aver paura del futuro.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Pesci: cosa cambia dall’anno scorso?

In amore bisognerà essere più empatici e prudenti. L’ultima settimana di luglio sarà migliore. Sensazioni e incontri positivi a fine mese per i cuori solitari. Agli inizi del mese soffrirai di qualche disturbo. Sarà importante concederti qualche attimo di relax in più oppure coltivare i tuoi amati hobby.

Oroscopo Paolo Fox Luglio 2022: Acquario

L’opposizione di Marte provocherà agitazione, nervosismo e ansia a lavoro. A fine mese sarà bene evitare qualsiasi tipo di stress eccessivo a causa dell’aspetto stridente di Marte e Urano con la Luna.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Acquario: cosa cambia dall’anno scorso?

I sentimenti torneranno in auge nella prima parte di luglio. Le coppie durature e salde dovranno evitare polemiche, recriminazioni e attacchi gratuiti soprattutto a fine mese. Per i cuori solitari, luglio proporrà rapporti occasionali.

Le ultime giornate di luglio saranno molto stressanti e faticose. Il sistema digestivo sarà messo sotto pressione a partire dal 22. Se avrai fastidi in modo continuativo, dovrai sottoporti a un controllo medico. Dovrai rilassarti di più a partire dal 18.

