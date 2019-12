Oroscopo della settimana 23-29 dicembre 2019

ariete E’ nell’istinto umano alterare o modificare lo stato di coscienza mentale. L’uomo ci ha sempre provato, a volte con la musica, altre con il ballo…fino addirittura ad arrivare alle droghe. Questi giorni saranno adatti a modificare la vostra di coscienza mentale, scegliete il vostro metodo preferito. Ovviamente non il livello idiota, cioè quello delle droghe.

toro Cosa c’è che vi spaventa ma che potreste facilmente non temere più? I prossimi giorni sono favorevoli a smantellare questa paura. Avrete coraggio da vendere nei prossimi giorni e la fantasia vi aiuterà a liberarvi da questo peso inutile. Quindi preparatevi a far saltare tutto in aria….la vostra paura intendo, mica la vostra vita!

gemelli Cari Gemelli, secondo la lettura dei presagi astrali nei prossimi giorni qualcosa potrebbe cambiare completamente verso, una perdita potrebbe diventare guadagno, la durezza potrebbe trasformarsi in dolcezza. Oppure anche al contrario eh..da positivo potrebbe diventare qualcosa di negativo. Dipenderà molto da voi! Accogliete le contraddizioni, non abbiate paura.

cancro A volte voi del Cancro vi sentite meritevoli di ricevere affetto più di altri. Ma in realtà non è così. Cercate di aprirvi di più e di guardare meglio le cose. Non sto dicendo che avete delle colpe e che gli altri meritino di più, ma che gli altri possono avere gli stessi meriti e diritti vostri. Usate questi giorni per correggervi un pò. Errore da pennarello rosso.

leone Questi sono giorni fondamentali per il vostro forte segno. E proprio parlando di forza, vi invito a dirigere maggiormente la vostra energia per le cose che siete convinti che siano importanti per voi e ad impiegarne meno per ciò che ritenete superfluo. Questo è il momento di essere veri predatori, non di fare il re poltrone

vergine Spesso uomini e donne parlano su lunghezze d’onda differenti. Ma voi della Vergine in questo momento riuscite a coprire tutte le lunghezze d’onda, quindi sfruttate questa versatilità per creare sintonia. Non siate una radio rotta che trasmette solo una frequenza. Che rottura di scatole altrimenti!

bilancia Questi giorni sono perfetti per voi della bilancia per pensare a quale sarebbe la sensazione ideale che vorreste emanare per trasmettere le vostre emozioni a modo vostro. Come un profumo. Giorni perfetti anche per decidere come dovrà essere la vostra identità, i vostri caratteri identificativi. Scegliete un buon profumo ovviamente, non vorrete mica “profumare” di aria consumata?

scorpione In questi giorni avrete modo di allargare la vostra cerchia di amicizie voi dello scorpione, anche se in realtà alcune personalità usciranno dalla vostra cerchia. Ma avrete alleanze migliori e quindi migliori collaborazioni. Visto che quando volete riuscite a non essere antipatici? Forse…

sagittario Quando seguite le vostre emozioni più intense state seguendo il vero Sagittario che è in voi. E anche quando abbassate un pò la guardia per permettere al mondo di conoscervi meglio. In questi giorni vivrete esperienze simili potrete ringraziare o incolpare il fatto di essere dei Sagittari.

capricorno Questi giorni per voi del Capricorno potrebbero essere sorprendentemente produttivi. Qualcosa che finora vi sfuggiva e non riuscivate a comprendere potrebbe rivelarsi molto più chiaro e facile da capire, anche grazie al caso. Visto? Dove non arriva il vostro cervello arriva la fort…hem, il caso!

acquario Forse siete in una situazione poco piacevole per voi o state vivendo un momento di blocco. Ma in realtà se riuscirete ad usare un vostro talento in una situazione inaspettata, potrete aprire nuove prospettive di fronte a voi. Anche il talento ad essere stupidi può esservi d’aiuto eh….fino ad un certo punto.

pesci Le Stelle, cari nati nei Pesci, vi stanno chiaramente chiedendo una cosa: dedicatevi con passione e disciplina alle vostre migliori forme d’espressione, ai vostri talenti, così quando arriverà il vostro momento, sarete pronti ad accoglierlo e sfruttarlo. Quando arriverà? Beh, le Stelle non possono dirvi proprio tutto eh