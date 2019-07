Oroscopo agosto 2019: ballando sotto le stelle

Oroscopo agosto 2019 Ariete

Una volta che hai affrontato una sfida, passa alla prossima cosa. I dettagli e l’efficienza di solito non sono il vostro punto di forza.

Eppure avrete modo di rallentare, così potrete ritrovarvi. Avete questa possibilità una volta ogni due anni per assicurarvi che i vostri desideri si manifestino.

Prestare attenzione ai dettagli non fa per voi, troverete nuova eccitazione e sfida nel prendere tempo per assicurarvi che ciò che avete creato sia utile agli altri. Sicuramente un allontanamento dalla solita routine, caro Ariete, ma che può aiutarvi a realizzare i vostri sogni.

Oroscopo agosto 2019 Toro

Finalmente avete chiarezza su ciò che veramente amate. Venere completa finalmente il suo viaggio di quattro mesi nei Gemelli, il segno della comunicazione, e recentemente potrebbero essere emersi nuovi talenti nel parlare e nella scrittura.

Il 7 agosto, mentre Venere sfocia nel Cancro, il segno più sensibile e nutriente dello zodiaco, vorrai trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici intimi. Questo è il momento di connettersi con i fratelli per appianare eventuali punti difficili nelle relazioni.

Oroscopo agosto 2019 Gemelli

Di solito preferite tenere le cose dalla parte della luce, cari Gemelli e scavare in profondità nella psiche del vostro partner non è davvero comodo per voi.

Se le relazioni vi sembrano fuori controllo e vi viene in mente la parola “impotenza”, sappiate che si tratta di fidarsi e arrendersi a un potere più grande di voi.

Se lo farete avrete scoperto una connessione più profonda, più gratificante e significativa nelle vostre relazioni importanti.

Oroscopo agosto 2019 Cancro

Avete imparato molto sulla provenienza della vostra vera sicurezza. Siete il segno più emotivo nello zodiaco e con Saturno in transito nel Cancro sentite una maggiore autodisciplina e potete essere più responsabili di ciò che pensate.

Grazie a Venere imparate ad amare e apprezzare il vostro lato nutritivo e sensibile senza sentire quel senso di sopraffazione che spesso accompagna una forte natura emotiva. Le vostre relazioni prendono quota quando nuove ed eccitanti persone entrano nella vostra vita intorno a metà mese. Siate aperti a nuovi modi di essere, mentre aprite a nuove strade di espressione creativa.

Oroscopo agosto 2019 Leone

Questo è il vostro mese per brillare! Quando si tratta di amore, generosità di spirito e cuore aperto, tutto è naturale per voi.

Istintivamente sapete che quando vi divertite, il vostro cuore è spalancato. Siete facili da individuare in qualsiasi folla con quel grande sorriso che va da un orecchio all’altro. È tempo di festeggiarvi e celebrare la vita. Provate ad esprimere di più su di voi!

Oroscopo agosto 2019 Vergine

Sai che a volte ti senti inadeguato e nonostante ogni vostro sforzo, le cose non sembrano andare alla perfezione.

È tempo per voi di incassare e raccogliere ciò che avete seminato negli ultimi anni. Quasi tutto quello che toccate può trasformarsi in oro.

E’ il momento di entrare in sintonia con i vostri desideri. Va bene essere egoisti ora, cara Vergine, mentre usate questa energia marziana appassionata per perseguire coraggiosamente nuovi ed eccitanti modi di essere al servizio.

Oroscopo agosto 2019 Bilancia

Dovrebbe essere cristallino ora ciò che è importante nelle vostre relazioni … cosa vi porta piacere e cosa no.

Il modo in cui condividete l’amore nelle vostre connessioni individuali con gli altri diventerà evidente. State aggiungendo un’energia che è felice ed edificante per coloro che vi circondano? State aggiungendo un’energia positiva alla vostra vita? Per lo meno, la vostra comprensione più profonda del valore delle vostre relazioni vi porta ora una grande gioia.

Le vostre relazioni, con gli amanti, la famiglia o gli amici intimi, incoraggiano una connessione più profonda che deriva da una maggiore sensibilità e vulnerabilità.

Oroscopo agosto 2019 Scorpione

È stato un periodo di guarigione e rigenerazione per voi, caro Scorpione. Col passare del mese, dovrebbe diventare più chiaro dove vi trovate. Avete avuto un buon momento per fare un inventario dei vostri talenti e abilità speciali, di conseguenza, vi sentirete più responsabili del vostro destino professionale. Quando siete chiari e concentrati su ciò che volete, è difficile per chiunque dirvi di no.

Oroscopo agosto 2019 Sagittario

Quest’anno è stato un po ‘impegnativo per voi, caro Sagittario. Come eterno studente dello zodiaco, probabilmente avete affinato determinate abilità e imparato nuove tecniche nel vostro lavoro.

L’avventura per voi è nei dettagli ora. Ma non preoccupatevi, il vostro naturale ottimismo e la vostra natura filosofica vi aiutano a vedere il significato e lo scopo di ogni incontro.

Oroscopo agosto 2019 Capricorno

Normalmente invulnerabile e riservato dalla natura, i vostri rapporti vi richiedono di mostrare i vostri sentimenti e la vostra sensibilità ora.

E anche se siete di solito riservati, disciplinati e in qualche modo di tipo imprenditoriale, vi potrebbe piacere anche. Permettete al vostro lato più morbido di emergere mentre nutrite gli altri e permettete a voi stessi di essere nutriti.

Decidete a quali livelli volete fondervi più profondamente con gli altri … psicologicamente, intellettualmente, filosoficamente, sessualmente e finanziariamente.

Oroscopo agosto 2019 Acquario

L’attenzione è focalizzata sulle relazioni per voi questo mese. Probabilmente ci sono molte persone che vi attirano e vogliono la vostra attenzione.

La domanda importante è cosa volete creare ora nelle vostre relazioni. E per quanto possa sembrare, potreste non sapere esattamente cosa volete ora.

Ciò significa che la vostra ricerca per tutta la vita di autenticità e individualità richiede che vi allontaniate dal vostro mondo mentre riflettete e contemplate chi siete realmente e quindi, e solo allora, potete iniziare a capire cosa volete dagli altri.

Oroscopo luglio 2019 Pesci

Con l’ampio e benevolo Giove, uno dei tuoi due pianeti angelo custode (Nettuno è l’altro) in transito per la tua settima casa nell’ultimo anno, i riflettori sono stati puntati sulle tue connessioni con gli altri.

Se una relazione romantica impegnata è qualcosa che desiderate, fatelo, perchè altrimenti sarei sorpreso se non lo faceste. E’ tempo che voi incassiate perché ve lo meritate. Ora state raccogliendo i semi che avete seminato nelle relazioni.

MarcoC