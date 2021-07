Pamela Barretta di Uomini e Donne inseguita da un maniaco a Brindisi: il suo sfogo social

Pamela Barretta di Uomini e Donne è stata inseguita da un maniaco a Brindisi. L’ex dama del trono over si è sfogata sui social. Brutta esperienza per Pamela Barretta. Su Instagram ha raccontato ai suoi follower che stava andando dal parrucchiere, quando un uomo l’avrebbe inseguita in auto. L’ex compagna dell’ex cavaliere Enzo Capo si è messa a correre e non è riuscita a prendere la targa.

Pamela Barretta – Foto: Facebook

Pamela ha infatti raccontato sui social: “Ragazzi è successa una cosa davvero grave. Un maniaco mi ha seguita in auto, a Brindisi, in pieno centro, stavo andando dal parrucchiere e ho iniziato a correre. Non sono riuscita a prendere la targa della macchina perché ero presa a correre. Era straniero, non so dirvi altro se non quello che vi ho raccontato già. Inizialmente avevo sottovalutato la cosa – ha proseguito l’ex dama della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi –. Noi donne dobbiamo seguire il nostro sesto senso sempre, perché è infallibile. Anche io dovevo ascoltarlo. Sapevo di dover andare in macchina anche se il parrucchiere era vicino, invece poi non l’ho presa. Stiamo attente perché può capitare a tutte”.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze. A parte il grande spavento, l’ex dama del trono over sta bene. L’ex fidanzata di Enzo Capo è poi volata in Grecia. Ma anche ora che è in vacanza, Pamela deve fare i conti con qualche hater. Ha infatti rivelato sempre su Instagram: “Mentre qualcuno puntualmente, quando vede la gente in vacanza rosica talmente tanto che si fa mille profili falsi. Perdete tempo e io sto in vacanza, capite? State perdendo tempo con questi fake. Fatevi una bella vacanza anche voi“. Con chi ce l’ha?

