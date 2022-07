Paola Saulino ha attaccato duramente un calciatore fidanzato del Chelsea in un’intervista bomba rilasciata al tabloid britannico Daily Star. La simpatica, bombastica e irriverente showgirl, influencer e star di Onlyfans ha espresso tutta la sua rabbia e la sua amarezza. Paola Saulino ha avuto un rapporto con un giocatore del club londinese, conosciuto durante una festa in una villa.

«Appena arrivato si è subito presentato a me, onestamente non mi ha mai tolto gli occhi di dosso – ha detto Paola -. Abbiamo passato davvero una bella serata, ero attratta dal suo profumo. All’improvviso ha iniziato a baciarmi davanti a tutti, ripetutamente, e la cosa mi piaceva. Così abbiamo deciso di allontanarci dalla festa, siamo entrati in auto e abbiamo fatto sesso. Abbiamo smesso solo quando sono arrivati i suoi amici».

La modella curvy campana Paola Saulino ha rivelato: «Dopo siamo andati in discoteca e lui si è ubriacato, a fine party mi ha lasciato il suo numero». I due si sono ritrovati il giorno dopo, a Londra. «Mi chiedeva foto ogni giorno, gli piaceva vedermi nuda. Mi scriveva “ancora un ultimo”, “un altro ancora”, poi magari gli mandavo altre foto a tarda notte affinché lui potesse vederle appena sveglio».

La star di Onlyfans è poi tornata a Londra e i due hanno continuato i loro incontri “illeciti” al Mayfair hotel e in altre località: «Spendevo più di lui quando andavamo a cena fuori, sono una ragazza indipendente e che lavora sodo. Non cerco chi paghi i miei conti al ristorante, ma una persona da amare davvero».

L’avventura tra la modella curvy campana Paola Saulino e il calciatore anonimo tuttavia è finita male, dopo che lui l’ha lasciata in un ristorante. «Poco dopo l’ho incontrato di nuovo, il suo procuratore mi ha respinto in maniera brusca e aggressiva». Il giocatore dei Blues, al tempo della frequentazione con la napoletana, era fidanzato e aspettava un figlio, ma lei ne era all’oscuro.

«Ho pianto tutta la notte dopo quell’abuso – ha concluso la showgirl campana di burlesque -, ci penso sempre e mi sento umiliata. Lui mi piaceva davvero. Il modo in cui mi ha cancellata dal suo telefono: si è fatto amare da me e mi ha trattata così male. Non so se adesso sono più triste o arrabbiata. Ho iniziato a vederlo per la prima volta per quello che è, un un bugiardo irrispettoso che non ha rispetto per gli altri. Mi ha usata e ha mentito alla sua ragazza, che razza di uomo è?».