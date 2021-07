Paola Saulino festeggia il suo compleanno con foto mozzafiato

Paola Saulino ha festeggiato il suo compleanno con foto mozzafiato e video bollenti su Twitter e Onlyfans. La simpatica, bombastica e irriverente performer, influencer e showgirl campana ha compiuto 30 anni. Il compleanno della modella curvy campana Paola Saulino si è tenuto a Porto Cervo. Il 16 luglio la super tifosa vip del Napoli ha condiviso alcuni scatti con i suoi fan sui social. Paola Saulino ha scritto: “Da mezzanotte di ieri è il mio super Comply

Giornate meravigliose qui a Porto Cervo. Posto le foto di ieri notte perché non ho avuto un attimo di tempo… Sono felicissima #happybirthdaytome”.

Paola Saulino – Foto: Instagram

La showgirl campana di burlesque ha poi condiviso altri scatti del suo 30° compleanno: “Domani invece vi posto altre foto. Oggi siamo stati al Vesper e ora stiamo andando al Just Cavalli. Intanto vi condivido qualcosa di ieri #aboutlastnight #happybirthday #paolina”.

Da mezzanotte di ieri è il mio super Comply

Giornate meravigliose qui a Porto Cervo. Posto le foto di ieri notte perchĂ© non ho avuto un attimo di tempo …. Sono felicissima #happybirthdaytome pic.twitter.com/fPzVkJXrCr — Paola Saulino (@PaolaSaulino) July 16, 2021

Domani invece vi posto altre foto

Oggi siamo stati al Vesper e ora stiamo andando al Just Cavalli. Intanto vi condivido qualcosa di ieri #aboutlastnight #happybirthday #paolina pic.twitter.com/1UAbw0tXnC — Paola Saulino (@PaolaSaulino) July 16, 2021

Al suo compleanno hanno preso parte gli amici più stretti e niente vip. “Che bel compleanno – ha scritto Paolina Nazionale sui social -. Siccome mi sono molto divertita sono stata poco col telefono in mano quindi sto recuperando un po’ di materiale preso dai loro telefoni e fino a domani posto qualcosa così per sentirmi un po’ vicina a tutti voi #bday #bdaygirl #happybirthday #happybirthdaytome”.

Che bel compleanno. Siccome mi sono molto divertita sono stata poco col telefono in mano quindi sto recuperando un po’ di materiale preso dai loro telefoni e fino a domani posto qualcosa così per sentirmi un po’ vicina a tutti voi #bday #bdaygirl #happybirthday #happybirthdaytome pic.twitter.com/Gx2z3lQHDm — Paola Saulino (@PaolaSaulino) July 17, 2021

Un suo fan ha duramente offeso e criticato gli invitati al suo compleanno su Facebook. Paola ha risposto con eleganza e stile alla provocazione: “Sono amici. Hanno fatto un viaggio per passare con me il giorno del mio compleanno. Sono 4 persone che mi hanno regalato il loro tempo e hanno preso un aereo per me e hanno tolto due giorni al loro lavoro e alle loro famiglie. Trovo pressoché sciocco e superficiale il tuo commento. Oltre che di cattivo gusto. Se offendessi un tuo affetto tu cosa faresti? Prima di parlare pensa!”.

Infine ha regalato uno scatto senza veli ai suoi follower: “Il giorno del compleanno è un giorno speciale. Fatto per divertirsi… Fammi divertire… divertiti pure tu e Vieni… sul mio OnlyFans”.