Paola Saulino torna sui social con un progetto molto piccante

Paola Saulino è tornata sui social con un progetto molto piccante. Ci riprova dopo essere stata censurata da Instagram da diversi mesi e senza ricevere alcuna comunicazione. Diventata famosa e popolare soprattutto grazie ai social network, in particolar modo Facebook e Instagram, l’influencer e performer napoletana Paola Saulino ha presentato il suo nuovo progetto #teampaolina su Indiegogo.com.

Paola Saulino – Foto: Facebook

La modella curvy campana Paola Saulino si era lamentata della censura soltanto pochi giorni fa su Facebook: “Ciao bambiniferi. Sono totalmente censurata. Chi mi ha seguito nelle storie IG sa che non sono potuta andare in live. C’è un accanimento. Sono triste e fragile ma voglio concentrarmi sull’obiettivo e non sui limiti del percorso. Sono una di voi, ce la metto solo tutta per cercare di fare qualcosa. Per far vincere la verità, e la diversità, ho pianto ma ora tutti focused sul progetto #teampaolina che nasce domani alle 19. Non lasciarmi mai sola. #viamo #godiamo”. Ripartire da zero dopo aver raggiunto popolarità e successo non è cosa da tutti. Ma Paola non è un’influencer come le altre.

Paola Saulino – Foto: Facebook

Ora la showgirl campana di burlesque ha annunciato la grande sorpresa ai suoi numerosi sostenitori e ammiratori: “Oggi è il grande giorno: ti presento il mio nuovo progetto #teampaolina: https://www.indiegogo.com/projects/godiamo-teampaolina/. Voglio tornare a esprimermi liberamente e proporti qualcosa di nuovo da creare insieme. Come? In due modi: da 0 a 1 milione di follower su Instagram in 90 giorni: questa è la nostra sfida, torniamo dov’eravamo rimasti! Creiamo un nuovo format in cui parlare di se**o in modo libero, divertente, formativo e altamente erotico”.

Paola Saulino – Foto: Instagram

La bella e simpatica influencer campana è davvero determinata, tenace e ironica al tempo stesso. Vuole raggiungere questi obiettivi in pochi mesi. Con #TeamPaolina, l’influencer campana è pronta a tornare in vetta e, per coloro che la supporteranno, promette dei premi succulenti.