Patrizia Pellegrino: “Alex Belli mi ha rivelato che tra lui e Soleil Sorge c’era un rapporto solo per il GF Vip”

Patrizia Pellegrino ha dichiarato che il sexy attore, fotografo di moda e modello Alex Belli mi ha rivelato che tra lui e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge c’era un rapporto solo per il Grande Fratello Vip 6. Durante una live con Clarissa Selassié e Ainett Stephens, l’attrice napoletana Patrizia Pellegrino ha fatto una confessione molto importante sulla soap Chimica Artistica: Non è un Game.

Patrizia Pellegrino e la sua confessione su Alex Belli e Soleil Sorge

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, Patrizia Pellegrino, ha rivelato: “Nella mia clip su Soleil avevo detto anche che era simpatica, ma hanno tagliato il primo pezzetto e hanno lasciato soltanto la seconda parte. Quando poi l’ho conosciuta lei è stata anche abbastanza carina con me, perché all’inizio è stata dura, poi è cambiata”.

La 59enne attrice, showgirl, cantante e conduttrice televisiva campana ha poi continuato: “Una sera ci siamo messi a parlare io lei ed Alex e lui mi ha detto ‘sinceramente Patrizia non dovevi entrare attaccandoci così. Perché noi ti avremmo spiegato che tutta questa nostra vicenda è un po’ montata per la trasmissione’. Quindi mi hanno detto chiaro e tondo che tra loro c’era un rapporto per il programma”.

Patrizia ha poi svelato: “Per far in modo che lo show e clip potessero parlare di qualcosa che facesse sognare il pubblico e lo facesse appassionare. Quando ho sentito questa cosa mi sono stranita e ho detto ‘scusate io non l’avevo capito’. Oddio perché sgancio sempre queste bombe, io non vorrei farlo e invece mannaggia”.

La 39enne modella, showgirl e conduttrice televisiva venezuelana naturalizzata italiana Ainett Stephens si è complimentata con Patrizia Pellegrino: “Oddio lo sai che hai appena sganciato una bomba in diretta? Amore viva la verità vediamola in questo modo tesoro“.

