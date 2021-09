Raffaella Fico e Piero Neri, spunta l’ex di lui: “Apri gli occhi, stai attenta”

Raffaella Fico e Piero Neri stanno insieme da un mese. Almeno questa è la versione dei fatti fornita dalla showgirl campana. L’ex gieffino e opinionista tv Biagio D’Anelli ha intervistato Valentina, ex fidanzata di Piero Neri, per il settimanale di cronaca rosa Chi, diretto dal giornalista e conduttore del Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini. Che cosa ha dichiarato Valentina? Perché ha lanciato un avvertimento a Raffaella Fico? Lo scopriamo subito dopo il salto!

Raffaella Fico in abito rosso – Foto: Instagram

Valentina ha dichiarato a Chi: “Vi ho contattato perché dopo la puntata del GF Vip della scorsa settimana vorrei fare chiarezza su una faccenda che coinvolge una persona che mi è stata molto vicina: il mio ex fidanzato, Piero Neri. Lui sostiene di essere innamorato di questa Raffaella Fico, quando invece fino ad un mese e mezzo fa si scriveva e sentiva con me e mi sussurrava parole importanti. Siamo stati insieme per tre anni, dal 2016 al 2019. Poi ci abbiamo riprovavo. A novembre 2020 siamo tornati insieme. Ci siamo lasciati di nuovo a febbraio 2021, ma questa estate Piero si è rifatto vivo. […] E’ stato un amore immenso, unico, avevamo pensato di sposarci e fare figli”.

E poi ancora: “Questo agosto si è rifatto vivo, mi ha chiesto di andare in Sardegna a festeggiare Ferragosto, con successivo invito a Saint-Tropez per la fine del mese. Lui voleva stare con me, ma da parte mia il sentimento era finito. Infatti non ci sono andata in vacanza, anche se lui continuava a ribadire che avrebbe fatto di tutto perché mi voleva riconquistare. Quando Raffaella Fico ha dichiarato di essere fidanzata da un mese e mezzo? Ho pensato due cose: un mese e mezzo fa erano i primi di agosto. Questa ragazza o è stata palesemente presa in giro oppure stanno mentendo entrambi. […] Secondo me lui mi ama sempre. A Raffaella Fico direi di aprire gli occhi, di stare attenta. Di valutare bene la persona che ha davanti”.

La storia d’amore tra Raffaella Fico e Piero Neri è sbocciata subito dopo la fine della sua liaison con Valentina? Stay tuned per saperne di più!