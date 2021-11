Raffaella Mennoia è una delle storiche autrici e redattrici del famoso, popolare e discusso programma tv pomeridiano di Canale 5, Uomini e Donne, ideato e condotto da Maria De Filippi. In un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show di Mediaset ha confessato di aver pensato di lasciare il programma: “Ci ho pensato tante volte”.

Resta il fatto che Raffaella Mennoia non abbandonerà Uomini e Donne. Ha parlato anche di amore. L’autrice ha risposto alla domanda del giornalista sul lottatore Alessio Sakara, con il quale ha avuto una relazione sentimentale. “Ancora adesso, se Alessio è via per lavoro, quando lo rivedo mi batte forte il cuore – ha ammesso -, sento le farfalle nello stomaco, sono emozionata. Ecco, Alessio ancora mi emoziona”.

Qualche settimana fa Raffaella aveva lanciato un monito ai neo tronisti del trono classico sempre dalle pagine di Uomini e Donne Magazine: “Di Matteo ci ha convinti la spontaneità, il suo avere sentimento; Joele ha un carattere più chiuso, mi è sembrato un ragazzo con i piedi ben piantati per terra […] Roberta ha una storia importante da raccontare e non è limitata da grossi filtri. Per quanto riguarda Andrea Nicole, penso che sia già chiaro a tutti il motivo per cui si trova lì”. E poi ancora: “Andrea Nicole ci ha convinti tutti. È giusto che a una ragazza così venga data la possibilità di cercarsi un amore a Uomini e Donne. […] Nutro tante speranze su questa storia. Uomini e Donne non ha nessuna pretesa, è un posto dove le persone vengono per conoscersi. Dai tronisti non mi aspetto niente. Mi auguro che questa possibilità che viene data loro venga utilizzata bene”.

In realtà il trono di Joele Milan si è concluso anzitempo e nel peggior modo possibile.

