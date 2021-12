Raffaella Mennoia rivela: “Azioni legali in corso contro ex tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne”

Raffaella Mennoia ha confermato che ci sono azioni legali in corso contro ex tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne. Il braccio destro della potente, celebre e influente conduttrice e produttrice televisiva Maria De Filippi ha affrontato questo delicato argomento durante un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Novella 2000. La storica e nota autrice del fortunato e chiacchierato programma tv pomeridiano di Canale 5 non ha fatto nomi, ma sarebbero diversi gli ex protagonisti della trasmissione che sarebbero finiti nel mirino degli autori e produttori di U&D.

Raffaella Mennoia di Uomini e Donne ha risposto così alla seguente domanda del giornalista “Tu sei bellissima, bravissima e di carattere, lo dimostri anche rispondendo a tono ai leoni da tastiera sui social”: “Non vivo con l’ansia di piacere a ogni costo o con la paura delle critiche. Detto questo non rispondo a tutti, come legge di vita preferisco non ribattere agli attacchi troppo pesanti per non dare spazio al negativo”.

Il tema spinoso delle azioni legali contro ex volti di Uomini e Donne è stato affrontato dopo questa domanda “Quando ad attaccarti sono ex protagonisti dei tuoi programmi ci resti male?”. Raffaella Mennoia di Uomini e Donne è stata categorica: “No, perché bisogna sempre valutare da dove arriva l’insulto. Ci sono comunque diverse situazioni legali aperte con ex partecipanti di Uomini e donne; in questo sono aziendalista, devo tutelare la mia professione e la struttura per cui lavoro, senza buffonate social”.

Inoltre Raffaella ha spiegato che gestisce il profilo social di Giulia Stabile, l’ultima vincitrice del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. “Giulia Stabile? È una cucciola – ha detto l’autrice tv -, pura, buona, non l’ho mai sentita dire qualcosa di cattivo. Ti dico una cosa che non sa nessuno: il suo profilo Instagram è gestito da me. Quando è uscita da Amici mi ha chiesto di aiutarla coi social e ho accettato col cuore, Giulia incarna la positività che vorrei trasmettere al mondo. È inclusiva, rispetta le diversità, non aderisce ai canoni classici della bellezza, ma quando balla sa essere straordinaria”.

A presto con nuove news, indiscrezioni e anticipazioni sul programma e sui protagonisti di Uomini e Donne!