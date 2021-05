Roberto Parli infuriato: “Quando io e Adriana Volpe eravamo sposati, lui girava nudo in casa”

Roberto Parli è davvero infuriato e adirato. L’ex marito della conduttrice tv e showgirl Adriana Volpe si è sfogato sui social. Perché? Che cosa è successo? La presentatrice tv di Ogni Mattina, su Tv8, è finita indirettamente e nuovamente al centro del gossip per questo sfogo social di Parli. Nelle scorse ore l’ex marito di Adriana Volpe ha pubblicato su Instagram una foto dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 in compagnia di Marco Profeta, musicista e avvocato.

Adriana Volpe e Roberto Parli – Foto: Instagram

L’ex marito della presentatrice e soubrette Adriana Volpe ha scritto sui social: “Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia GISELE! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti! Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali! Ma per difendere mia figlia sono e sarò sempre disposto a tutto! Ps: vi anticipo che qualsiasi risposta sarà da me ribattuta con molto altro! Per mia figlia!”.

La reazione di Adriana Volpe

L’ex gieffina vip è rimasta sconvolta dal post social dell’ex marito. La presentatrice tv di Ogni Mattina ha rivelato che Parli abbia “gravi problemi”.

Adriana ha scritto: “Ho letto un post che devo duramente censurare e che purtroppo palesa i gravi problemi di mio marito, basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia ed oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede“.

Il futuro televisivo di Adriana Volpe

Il sito di attualità e gossip Dagospia ha rivelato: “Dopo gli ottimi risultati ottenuti il Grande Fratello Vip tornerà a settembre su Canale 5. Alfonso Signorini è già al lavoro per la formazione del cast (i nomi che circolano sono quasi tutti inventati) e solo in un secondo momento si occuperà degli opinionisti. Stando alle nostre fonti non saranno riconfermati in questo ruolo Pupo e Antonella Elia. Chi arriverà al loro posto? Sembra essere quasi fatta per l’arrivo di Adriana Volpe, la conduttrice dopo il tonfo di Ogni mattina lascerà Tv8 per rientrare a Mediaset. Impegno da opinionista finalizzato a un ritorno in futuro alla conduzione. Dietro questa operazione c’è il passaggio della Volpe all’agenzia di Marco Durante e al lavoro della Forestieri, ex braccio destro di Lucio Presta. Lavori in corso per il secondo nome”.