Roger Balduino confessa tra le lacrime all’Isola dei famosi: “Ho un figlio di 11 anni”

Roger Balduino ha confessato tra le lacrime in diretta tv all’Isola dei famosi di essere papà di un bambino di 11 anni. Il bellissimo, fisicato e sensuale modello brasiliano non voleva dirlo ed infatti voleva limitarsi a fare gli auguri di buon compleanno a una “persona speciale”, ma quando ha pronunciato il suo nome è scoppiato a piangere. Un pianto lungo e disperato che ha lasciato sbigottiti gli opinionisti in studio. Inizialmente, infatti, sembrava che fosse successo qualcosa a questa “persona speciale”, quando in realtà si trattava solo del figlio.

Roger Balduino con il figlio – Foto: Instagram

Ieri sera il naufrago brasiliano del famoso e popolare reality show di Canale 5 si è diretto verso la postazione delle nomination e ha chiesto ad Ilary Blasi di poter fare un saluto: “Non c’è nessuno per me oggi? Ok, però devo comunque fare degli auguri ad una persona molto speciale. Lui si chiama Endrick“.

Roger è poi scoppiato a piangere ed è intervenuta Estefania: “Lui voleva fare degli auguri ad un suo amico speciale, chiedeva se poteva dare questo messaggio“. La conduttrice tv Ilary Blasi in studio è rimasta spiazzata: “Che succede ragazzi? Ma sta piangendo? Questo Endrick non è mai venuto qui. Perché ti commuovi così? Non capisco, cosa sta succedendo ce lo dici? Per caso questo Endrick è tuo figlio?“.

Roger Balduino ha poi raccontato tutta la verità sulla sua paternità: “Sì, Ilary è mio figlio… è la verità. Lui ha 11 anni, nessuno sapeva che avevo un figlio. Non riesco a parlare non ce la faccio. Voglio fargli i miei auguri e dirgli che mi manca troppo. Il fatto è che io lo amo tanto, è troppo importante per me. Purtroppo non posso parlarne perché altrimenti sua madre si arrabbia con me e sono guai, è una questione legale sappiate. Se posso sentirlo? Lo sento sempre, tutti i giorni e posso anche andare a trovarlo in Brasile se voglio. Qui a L’Isola dei Famosi per una questione legale non posso parlarne”.

A presto con nuove news, indiscrezioni e anticipazioni sulla vita pubblica e privata dei naufraghi vip dell’Isola dei famosi!