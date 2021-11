Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori bis. L’ex tronista di Uomini e Donne ha partorito il piccolo Mario Achille il 9 novembre. Non sono però mancati momenti di paura e apprensione per la coppia del dating show di Canale 5. Il baby vip è stato messo in incubatrice per qualche ora, sotto osservazione, perché ha avuto un po’ di difficoltà di adattamento subito dopo il parto.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione – Foto: Instagram

La bellissima notizia è stata annunciata dai genitori mediante alcune foto e post social. La mamma vip Rosa Perrotta ha scritto: “Sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di guardare, per la seconda volta, la felicità dritta negli occhi, i tuoi occhietti appena aperti neri e curiosi. Ci hai fatti spaventare un attimo, ma tutto è andato per il meglio. Da oggi, insieme al tuo fratellino, sarai per sempre la ragione della mia vita. 9/11/21 benvenuto al mondo Mario Achille. Grazie infinite a tutti voi per l’amore. Non vediamo l’ora di farvelo conoscere!”.

“Benvenuto Mario Achille Tartaglione 09/11/21. P.S.: non vedo l’ora di farvelo conoscere, è un bambino meraviglioso”, ha scritto il papà bis Pietro Tartaglione.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, Rosa Perrotta, ha aggiunto altri dettagli su Instagram Story: “Il parto è andato bene, l’operazione bene solo che abbiamo avuto un piccolo problemino con Mario Achille che è stato tenuto un po’ sotto osservazione in incubatrice, ha avuto qualche difficoltà di adattamento, ovviamente potete immaginare il mio stato d’animo, ma mi hanno detto che è tutto nella norma”.

La coppia di Uomini e Donne ha un altro figlio di nome Domenico, detto Dodo, nato il 25 luglio 2019, che viene chiamato Ethan, il suo secondo nome.

Congratulazioni ai genitori bis e un caloroso benvenuto al piccolo Mario Achille anche da parte della nostra redazione. Auguri!