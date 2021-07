Rosalinda Cannavò: “Dayane Mello mi ha baciata di nuovo”, la reazione di Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò ha rivelato che la sua amica ed ex coinquilina della Casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello, l’ha baciata di nuovo. L’attrice siciliana Adua Del Vesco e la modella brasiliana Dayane Mello sono tornate amiche, dopo aver superato le incomprensioni sbocciate alla fine del loro percorso nella Casa più spiata e famosa d’Italia. Ora Adua Del Vesco ha confessato al settimanale di cronaca rosa Chi che l’ex gieffina vip ha tentato un approccio fisico pure dopo la fine del reality show di Canale 5.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò – Foto: Instagram

L’ex concorrente del GF Vip, Adua Del Vesco, ha dichiarato a Chi: “Poco tempo fa ho visto Dayane per uno shooting. C’è stato un momento in cui lei mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po’ come succedeva al Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita. Voglio bene a Dayane, ma non voglio illudere nessuno. Non c’è alcuna storia, c’è solo una bella amicizia. Nient’altro… almeno da parte mia è così”. Rosalinda Cannavò è felicemente fidanzata con l’influencer e modello Andrea Zenga da diversi mei ormai.

Il bacio di Dayane Mello non è particolarmente piaciuto ad Andrea Zenga. “Sono stanco di ricevere messaggi con tono sempre negativo sulla mia fidanzata e sul fatto che il suo orientamento sessuale sarebbe diverso da quello che prova per me. Se fosse così, sarei felice per lei, ci mancherebbe, e mi farei da parte. Ma sono stupidate”, ha commentato il figlio dell’ex portierone della Nazionale italiana di calcio e dell’Inter, Walter Zenga.

Nonostante questi rumors incessati, tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò procede a gonfie vele: entrambi hanno conosciuto le rispettive famiglie. Da qualche tempo, invece, l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex gieffina vip Dayane Mello viene paparazzata insieme all’imprenditore campano Andrea Turino. Sarà vero amore o semplice flirt estivo? Stay tuned per saperne di più!