Rossetto rosso grenadine: scopriamo il potere del melograno!

Il rossetto rosso colora le labbra di energia e sensualità attirando l’attenzione sulla bocca, ma dire “rosso” significa tutto e niente. Scopriamo il rossetto rosso grenadine!

Il rosso è un colore dalle mille sfumature, dalle tonalità luminose come il ciliegia e lo scarlatto alle gradazioni più scure come il bordeaux o il mattone.

Una sfumatura di rosso che sta vivendo una seconda “primavera” è sicuramente il rosso grenadine Pantone 17-155, un po’ per la sua potenza espressiva e un po’ per la sua dinamicità.

Per capire il tipo di rosso di cui stiamo parlando possiamo immaginare la nuance del melograno, quindi un rosso dall’animo ribelle ma facile da indossare.

Anche se il nome ci riporta alla granatina, cioè lo sciroppo analcolico a base di acqua, melograno e zucchero, il colore Pantone 17-155 è ben lontano da quel rosso intenso e scuro.

Identikit del rosso grenadine

Il rosso grenadine Pantone 17-155 è un colore sensuale che infonde sicurezza e attira l’attenzione su di sé. Sa essere protagonista assoluto.

Si tratta di un tipo di rosso caldo a metà strada tra un rosso corallo e un rosso fragola che permette di accendere le labbra. Questo significa che si avvicina al colore dei semi del melograno.

C’è da dire che, pur avendo carattere da vendere, il rossetto rosso grenadine è bellissimo sia nella variante coprente che nella versione leggera.

A chi sta bene?

Quando si parla di rossetto rosso grenadine Pantone 17-155 si deve pensare sia ai rossetti dalla texture cremosa che ai lip balm.

Essendo un colore caldo, però, esprime il suo potenziale quando viene indossato dalle make-up addicted more dalla carnagione dorata e mediterranea.

Il consiglio in più …

Il rossetto rosso grenadine si presta a essere utilizzato come blush per ottenere un aspetto fresco e un effetto luminoso.

Tutto quello che bisogna fare è passare le dita sul rossetto e tamponare il prodotto sulle guance, creando così un blush in armonia cromatica.

In ultimo, ma non per importanza, sarebbe meglio indossare questo colore così intenso e luminoso su look a tinta unita, da quelli classici color panna a quelli dai colori eccentrici come il turchese o il lime.