Michael Gabriel Lopez: il ragazzo che tutti cercano

I misteri della vita sono moltissimi. Gli uomini si chiedono chi ha creato il mondo, da dove ha origine l’universo in cui viviamo, da chi realmente discendiamo, ma una nuova domanda sta attanagliando milioni di persone nel mondo: chi è quel ragazzo con le treccine e lo stile da trapper che appare accanto a così tanti VIP?

Per molto tempo non è pervenuta alcuna risposta a questa domanda, il mistero si è infittito sempre di più, anche perché le foto con persone celebri aumentavano. Sembra che tutti i VIP del mondo lo conoscano e abbiano piacere a stare in sua compagnia. Come ha fatto questo ragazzo a raggiungere questi risultati? Questa è la storia di Michael Gabriel Lopez.

Dai social alla moda: la storia di Michael Gabriel Lopez

Michael Gabriel Lopez è un semplice PR, un ragazzo fortunato oppure anche molto altro? Questo ragazzo di 22 anni in realtà è molto molto di più.

Il suo lavoro è il Celebrity PR, si occupa quindi di far stringere collaborazioni lavorative tra VIP e brand. Organizza inoltre sfilate di moda, permette ai vip di apparire in copertine di diverse riviste, crea campagne virali sui social. La DCMJ MEDIA è la sua società con sede a Milano che si occupa di tutto questo. Sono moltissimi i VIP che quindi si rivolgono a lui per aumentare il loro giro di affari e migliorare la loro visibilità. La sua fama costruita nel tempo gli ha permesso di guadagnare moltissimo in pochi anni e di diventare una delle persone più celebri in questo settore.

Inoltre ha fondato successivamente anche LONPARNY, un brand di moda con cui produce abiti unici per i suoi clienti (gli stessi VIP che collaborano in DCMJ MEDIA). È riuscito quindi ad unire il settore della moda a quello dei social creando un connubio perfetto. Molti cantanti come Maluma, Macklemore, Tyga, Rita Ora, Chris Brown e molti altri indossano i suoi abiti durante i concerti e pubblicizzano il suo brand di lusso che sta ottenendo sempre maggiori consensi.

Molti stilisti come il tedesco Philipp Plein si sono avvicinati al ragazzo interessati dai suoi progetti. Da queste collaborazioni non solo ha potuto imparare molto sulla moda ma gli hanno permesso di diffondere il suo credo.

Dietro questo giovane ragazzo con le treccine e lo stile da trapper si nasconde quindi un grande imprenditore che farà sicuramente parlare di sé per molto tempo.