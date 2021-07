Sabrina Ghio dopo l’operazione: “Il processo tumorale era in corso”

Sabrina Ghio si è sottoposta di recente a un delicato intervento chirurgico. Alcuni giorni fa la ballerina ed ex tronista di Uomini e Donne ha rotto il silenzio. La bellissima mamma vip ha dichiarato ai suoi follower di Instagram Story: “Un paio di giorni fa sono arrivati i risultati della biopsia e mi sono data del tempo per metabolizzare la cosa”. Per poi aggiungere: “La biopsia ha rivelato che il processo tumorale era in corso già da un anno. Nessuno aveva riscontrato questo problema, nonostante io da un anno che faccio visite e test”.

Sabrina Ghio – Foto: Instagram

Sabrina Ghio di Uomini e Donne ha poi continuato: “Il medico mi ha detto che in 4-5 mesi si sarebbe trasformato in un tumore. Mi ha detto che durante l’operazione hanno trattato la parte con un laser, quindi sperano di aver bloccato tutto. Adesso è tutto rimandato alla prossima visita, ad agosto”.

L’ex ballerina del talent show Amici di Maria De Filippi ed ex tronista del trono classico ha lanciato un appello importante e prezioso ai suo follower affinché facciano prevenzione: “Io ho scoperto questa cosa perché ho fatto una visita in più, altrimenti non me ne sarei accorta e magari poi sarebbe stato troppo tardi. Fate prevenzione”.

La fidanzata di Carlo Negri ha ringraziato tutti i suoi fan per l’affetto ricevuto. Sabrina ha infatti scritto sul suo profilo Instagram: “Una volta ripresa ho letto tutti i vostri messaggi… Grazie per le parole d’affetto, mi avete fatto commuovere!!! Leggere le vostre esperienze e sentire così tanto trasporto mi ha fatto bene ! Sono piena d’amore intorno a me… e ringrazio tutti per questo! Tornerò presto da voi…”.

Poi ha condiviso uno scatto social con la sua famiglia e ha scritto: “A volte le cose potrebbero andare in modo diverso dai piani… a volte ti credi un fragile fiore in balia del vento e invece sei un albero forte abbastanza da superare l’inverno… Oggi mi ricordo di affrontare un giorno alla volta… e mi aggrappo a loro! Alla mia famiglia e al loro amore”.