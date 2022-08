Sabrina Salerno è gelosa del marito Enrico Monti: “Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di noi”

Sabrina Salerno è gelosa del marito Enrico Monti. Lui realizza gli scatti social ammiccanti della sensuale showgirl e cantante. L’icona sexy degli anni Novanta e Duemila e il marito hanno rilasciato un’intervista doppia al Corriere della Sera.

Sabrina Salerno in costume – Foto: Facebook

L’imprenditore ha rivelato: «Il pregio più grande di Sabrina Salerno è di essere una madre fantastica. E poi l’ambivalenza del suo carattere: da un lato ha tenacia e forza di carattere fuori dal comune, dall’altro una grandissima fragilità. Questo doppio lato è affascinante. Il difetto è che non è affettuosa: è anaffettiva. Se ho una preoccupazione di lavoro mica mi dice: dai forza, vedrai che andrà bene…».

La bombastica e affascinante showgirl Sabrina Salerno ha dichiarato: «Il suo pregio è di essere nobile d’animo, pure troppo! È il suo atteggiamento nella vita: vede solo il bello nelle persone, mentre io sono più cinica. Il difetto è che quando si mette in testa una cosa non gliela fai cambiare».

E la gelosia? «Se dicessi che non lo sono per niente sarebbe una cavolata – ha detto il marito di Sabrina -, ma non sono uno che fa scenate, altrimenti impazzirei. Tutto il mondo vorrebbe avere un rapporto con lei, di ogni tipo. Cosa faccio: uccido tutti? Non mi permetto di essere geloso. Certe gliele faccio io! Ha una grande fisicità, è un dato di fatto: è una delle poche donne della sua età a poterselo permettere».

Anche lei è gelosa: «Lo sono stata molto, soprattutto i primi dieci anni. Una volta ha rischiato grosso, non me lo faccia ricordare sennò ci litigo di nuovo. Posso solo dire che avevo trovato sul suo cellulare dei messaggi che non avevo gradito e gli ho lanciato qualunque cosa in testa: ho distrutto una camera da letto».

Qual è il segreto del loro amore? Enrico ha rivelato: «C’è grande rispetto, non è mai un rapporto banale e si evolve di continuo».

La showgirl e cantante Sabrina Salerno ha concluso: «Non siamo una coppia da Mulino Bianco, ma non restiamo passivi nelle difficoltà: cerchiamo sempre di risolvere le cose».