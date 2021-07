Sangiovanni Summer Tour 2021: tutte le date dei concerti

Sangiovanni Summer Tour 2021 prenderà il via il prossimo mese. Il 18enne cantante Giovanni Pietro Damian ha annunciato le date dei suoi concerti mediante alcuni post condivisi con i suoi numerosi follower sui social. Uno dei grandi protagonisti della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ideato e condotto da Maria De Filippi, trionfando nella categoria cantanti e piazzandosi secondo nella classifica generale, ha scelto di concedersi alcuni concerti a partire dalla seconda metà del mese di agosto. Durante la partecipazione ad Amici, Sangiovanni ha pubblicato i singoli Lady, Tutta la notte e Hype, che insieme ai brani dell’anno precedente hanno scalato la classifica italiana. Quello di maggior successo è stato Lady, certificato triplo disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana.

Sangiovanni – Foto: Facebook

Il Sangiovanni Summer Tour partirà da Lecce il 23 agosto prossimo, passando per Palmanova, Lugano, Brescia, Genova, Vicenza e concludersi a Taormina il 15 settembre. La star di Amici di Maria De Filippi non vede l’ora di incontrare i suoi fan dal vivo. Sono già in vendita i biglietti di ogni singola data, come specificato dallo stesso cantante via Instagram.

Per il giovanissimo artista è un periodo d’oro. Ha infatti ringraziato i fan condividendo un risultato che conferma e sottolinea il boom ottenuto dall’ultima edizione di Amici e, soprattutto, dai suoi protagonisti: “Sangiovanni l’EP doppio disco di platino in meno di due mesi ad oggi è l’album più venduto del 2021, non so davvero come ringraziarvi. news soon”. Doppio disco di platino per l’Ep che non perde posizioni e appeal in classifica nonostante siano passati due mesi circa dalla fine del programma.

Sangiovanni Summer Tour 2021: le date dei concerti

23 agosto LECCE Oversound Festival

26 agosto PALMANOVA piazza Grande

30 agosto LUGANO piazza Manzoni

2 settembre BRESCIA piazza della Loggia

3 settembre GENOVA Arena del Mare

7 settembre VICENZA piazza dei Signori

15 settembre TAORMINA Teatro Antico

Sangiovanni: la discografia

EP

2021 – Sangiovanni

Singoli

2020 – Paranoia

2020 – Non +

2020 – Guccy Bag

2021 – Lady

2021 – Tutta la notte

2021 – Hype

2021 – Malibu