Sanremo 2023: Amadeus affida la co-conduzione della prima e ultima serata a Chiara Ferragni

Sanremo 2023 è lontano, ma il direttore artistico e conduttore televisivo Amadeus ha già annunciato in diretta televisiva al TG1 di affidare la co-conduzione della prima e ultima serata alla celebre, potente e influente fashion blogger, stilista e imprenditrice digitale Chiara Ferragni. La notizia è stata accolta con grande gioia ed entusiasmo sia da Chiara che da suo marito, il famoso rapper e produttore discografico Fedez.

La nota kermesse canora nazional popolare si aprirà martedì 7 febbraio e si concluderà sabato 11. “Chiara Ferragni aprirà e chiuderà il festival, nelle serate di martedì 7 e di sabato 11 febbraio 2023”, ha rivelato Amadeus al TG1 delle 20 di ieri.

Ha poi sottolineato: “Sanremo è a febbraio, ma grazie alla Rai, all’ad Fuortes e al direttore Coletta, ho avuto il mandato a marzo e ho avuto modo di lavorare al festival: il regolamento è già realizzato e pubblicato, sto iniziando ad ascoltare i brani di giovani e big, e stasera inizia il gemellaggio tra Sanremo e il Tg1”.

Chiara, a casa insieme al marito Fedez e alcuni amici, ha guardato tutto in diretta tv ed è apparsa ovviamente emozionatissima. Quando Amadeus ha fatto l’annuncio, quasi si è commossa, e intorno a lei tutti hanno esultato. Il rapper 32enne, orgoglioso, le ha fatto i complimenti.

“Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023”, ha scritto su Instagram condividendo una foto che la ritrae sorridente accanto ad Amadeus.

“Mi tremano le mani ragazzi anche a me”, ha commentato Fedez.

Amadeus condurrà infatti la kermesse canora del Festival per la quinta volta consecutiva, eguagliando due pilastri della tv italiana come Mike Bongiorno e Pippo Baudo.

L’idea di riconfermarlo come conduttore e direttore artistico del Festival per altri due anni è sembrata scontata alla luce dei risultati ottenuti in termini di share soprattutto nel corso dell’ultima edizione, la settantaduesima, che ha visto il trionfo di Blanco e Mahamood. Per Mahmood si è trattata della sua seconda vittoria al Festival della canzone italiana.