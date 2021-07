Scommesse Grande Fratello VIP: le anticipazioni sulla nuova edizione

Dopo l’annuncio della nuova edizione che tornerà a settembre su Canale 5 e sarà condotta ancora per una volta da Alfonso Signorini, riparte l’interesse da parte del pubblico sul Grande Fratello VIP.

In molti infatti sono curiosi di sapere quali saranno i nuovi partecipanti che entreranno nella casa più spiata d’Italia e c’è anche chi è già andato su sitiscommesse.com per controllare che non ci fosse qualche anticipazione in merito. D’altronde, il Grande Fratello VIP è ormai diventato un fenomeno televisivo che ha coinvolto non solo i media ma anche altri settori, come appunto quello delle scommesse. Al pubblico piace puntare sul proprio beniamino e giocare ipotizzando il vincitore di ogni edizione.

Anche se c’è l’estate davanti, settembre non è poi così lontano dunque è del tutto lecito chiedersi come sarà la nuova edizione del Grande Fratello VIP. Fortunatamente, abbiamo scovato qualche indiscrezione molto interessante ed i nomi di alcuni concorrenti possiamo già svelarveli.

Grande Fratello VIP 6: quando inizia e chi lo conduce

La nuova edizione del Grande Fratello VIP, ossia la sesta, andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 13 settembre 2021. Sarà dunque questa la data della primissima puntata del reality più famoso d’Italia e se inizialmente si parlava di indiscrezioni, ormai sembra ufficiale. Meglio dunque che gli appassionati si segnino questo giorno sul calendario, perché si sa, la prima puntata non si può perdere perché è proprio in questa occasione che si scoprono in via ufficiale i concorrenti.

A condurre questa nuova edizione del Grande Fratello VIP sarà di nuovo Alfonso Signorini e anche questa è una notizia confermata. Tornerà dunque lui al centro della scena, mentre in merito agli opinionisti sembra altrettanto certo che al fianco del direttore di Chi troveremo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Grande Fratello VIP: le indiscrezioni sui possibili concorrenti

In quanto ai possibili concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello VIP, qualche indiscrezione è trapelata ma non vi è ancora nulla di certo in merito perché si sa quanto la redazione ci tenga a mantenere la massima riservatezza sui partecipanti.

Giovanni Ciacci

Un nome che è stato fatto da diversi è quello di Giovanni Ciacci, che proprio qualche giorno fa, nell’ultima puntata di Ogni Mattina, ha dichiarato di volersi ritirare e non avere più alcuna intenzione di comparire in TV. Ci è andato già pesante a dire il vero, affermando a gran voce “Basta, mi sono rotto. Questo lavoro è un inferno”. Dalla scena alla quale molti spettatori hanno assistito appare piuttosto strano che Ciacci intenda partecipare al Grande Fratello VIP, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe essersi trattato di una sceneggiata messa su apposta per depistare chi aveva già intuito qualcosa.

Manuel Bortuzzo

Alquanto probabile è anche la partecipazione alla nuova edizione del reality di Manuel Bortuzzo, il 22enne promessa del nuoto che è rimasto paralizzato in seguito ad una sparatoria. Adesso porta avanti eventi ed iniziative per sensibilizzare il pubblico sul tema della disabilità e sembra che la sua presenza al Grande Fratello VIP sia ormai quasi certa. Non ci sarà dunque da stupirsi se lo vedremo sin dalla prima puntata, nonostante la partecipazione non sia ancora stata confermata in via ufficiale.

Manuel Zardetto

A quanto pare anche Manuel Zardetto potrebbe apparire nella rosa dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello VIP. L’ex fidanzato di Tommaso Zorzi è conosciuto per il suo impegno nella comunità LGBT+ e per il suo ruolo di padre gay, dunque potrebbe benissimo essere stato selezionato per lanciare un messaggio positivo al pubblico.

Sophie Codegoni

Tra i volti femminili, alcuni hanno fatto il nome di Sophie Codegoni come di una possibile nuova concorrente del Grande Fratello VIP che partirà a settembre. La ex tronista diciottenne di Uomini e Donne è attualmente la fiamma di Fabrizio Corona e sta dunque facendo parlare molto di sé. Non stupirebbe affatto vederla nella casa più famosa d’Italia e di smentite per il momento non ne sono ancora arrivate in merito alla sua partecipazione al programma.

Francesca Cipriani

Un’altra possibile concorrente della sesta edizione del Grande Fratello VIP è Francesca Cipriani, che si era candidata spontaneamente e non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare a distanza di anni all’interno della casa. Per il momento però questa è la concorrente più in dubbio, proprio perché in realtà la sua possibile partecipazione dipende solo dal fatto che lei stessa ne ha parato pubblicamente. Bisogna però vedere se Signorini ha scelto di assecondare il suo desiderio e se la ritroveremo per davvero nella casa del GF VIP a settembre.