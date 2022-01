Serena Grandi ha rivelato durante una recente intervista al Corriere della Sera che dopo la separazione dall’ex marito Giuseppe Ercole, con cui era convolata a nozze negli anni ’80 e da cui ha avuto il figlio Edoardo nato nel 1989, ha cominciato a mangiare a dismisura. Come ben ricorderete Giuseppe Ercole si era poi unito in matrimonio con Corinne Clery nel 2004, con cui era rimasto fino alla morte, nel 2010. La star del cinema italiano ha parlato anche dei suoi problemi di salute.

Serena Grandi – Foto: Instagram

La celebre attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato: “Dopo la separazione ho cominciato a mangiare e a mangiare. Ma è una storia di malasanità. Non ero a conoscenza di essere geneticamente ipotiroidea (la mia tiroide non funziona da vent’anni)”.

La mamma vip di Ercole ha poi sottolineato: “Poi, dei chirurghi estetici mi hanno spinto a fare una riduzione del seno, che a me piaceva. Tinto Brass dice che i seni spenti sono più eccitanti di qualsiasi protesi. Hanno cominciato a fare degli interventi senza accorgersi che sotto c’era un carcinoma di 5 centimetri. Ho preso chili. Non potevo uscire di casa, i fotografi erano appostati, speravano che uscissi con un maglione largo per urlare: ecco com’è diventata. Non sapevano che avevo un cancro”.

Nel suo libro, “Serena a tutti i costi – Lettere di una vita mai inviate”, parlando del suo corpo, Serena ha scritto: “Non siamo più la coppia inossidabile di una volta. Questo mio corpo oggi è martoriato per colpa della chirurgia estetica e della malasanità. Questo mio corpo che non riesco più a veder riflesso in uno specchio, tanto da aver eliminato tutte le superfici riflettenti in ogni dove”.

