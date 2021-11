Siamo qui è il nuovo album di Vasco Rossi: la tracklist

Siamo qui è il nuovo album di Vasco Rossi, che è stato anticipato dall’omonimo singolo, uscito il 15 ottobre scorso. Il suo nuovo progetto discografico arriva a distanza di ben 7 anni dal precedente lavoro del celebre rocker e icona della musica italiana Blasco, pubblicato nel 2014 e intitolato Sono innocente.

La notizia del suo nuovo album era stata annunciata dallo stesso Vasco Rossi lo scorso anno: “Adesso sono qua nel mio quartier generale a Rimini, città che ho sempre amato moltissimo e in cui sono venuto per tanti anni di seguito. Cosa farò? Ebbene sì – aveva aggiunto il primo artista italiano per numero di copie vendute nel decennio che va dal 2010 al 2019 -, lo annuncio ufficialmente dalle pagine di Robinson: sono qui per buttare giù le idee per un nuovo album. Evviva! (ride e si alza allargando le braccia). Visto che non si possono fare i concerti – aveva concluso il noto e amatissimo cantautore originario di Zocca -, cos’altro potevo fare?”.

Uno dei maggiori e rinomati esponenti della musica rock italiana ha deciso di rinviare il suo tour al 2022. Ecco la tracklist del nuovo album e del nuovo tour di Vasco.

Siamo qui di Vasco Rossi: la tracklist dell’album

XI comandamento 2. L’amore l’amore Siamo qui La pioggia la domenica Tu ce l’hai con me Un respiro in più Ho ritrovato te Prendiamo il volo Patto con riscatto Una canzone d’amore buttata via

Vasco Live 2022: le date dei concerti

20 Maggio, Trento (Trentino Music Arena)

24 Maggio, Milano (Ippodromo Milano Trenno)

28 Maggio, Imola (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari)

03 Giugno, Firenze (Visarno Arena)

07 Giugno, Napoli (Stadio Diego Armando Maradona)

11-12 Giugno, Roma (Circo Massimo)

17 Giugno, Messina (Stadio San Filippo)

22 Giugno, Bari (Stadio San Nicola)

26 Giugno, Ancona (Stadio Del Conero)

30 Giugno, Torino (Stadio Olimpico)