Soleil Sorge incontrerà il suo ex fidanzato Luca Onestini a La Pupa e il Secchione Show 2022. Perché? Molto semplice! Soleil Sorge è la giurata del programma tv di Italia 1, condotto da Barbara d’Urso, mentre l’ex concorrente del Grande Fratello Gianmarco Onestini è uno dei pupi in gara. Pertanto Luca Onestini sarà ospite a La Pupa e il Secchione Show per difendere suo fratello. Lo scoop è stato svelato in esclusiva dal giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia sul suo profilo Twitter.

Il giornalista del settimanale di cronaca rosa Chi, Gabriele Parpiglia, ha scritto su Twitter: “A La Pupa e il Secchione Show arriva Luca Onestini in difesa del fratello e in studio per la prima volta ritroverà faccia a faccia la sua ex Soleil. Che cosa succederà?”.

A #LaPupaEilSecchioneShow arriva #LucaOnestini in difesa del fratello e in studio per la prima volta ritroverà faccia a faccia la sua ex #soleil

Che cosa succederà ? — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) April 14, 2022 Due settimane fa a Verissimo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ed ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne aveva detto di non aver più sentito Luca Onestini dalla loro rottura: “Luca? Non ci sono rapporti, diciamo che lo definisco appena un conoscente. Davvero, in pratica quasi non mi ricordo più di lui, per me è indifferente. Dopo la fine della nostra storia non ci siamo più sentiti. Non siamo rimasti in contatto. Poi è passato così tanto tempo, non ho nessun rancore verso di lui. Davvero non ce l’ho con Luca. Quindi anche per questo tratterò Gianmarco come tutti gli altri concorrenti“.



Dopo che Soleil a La Pupa e il Secchione Show aveva bacchettato Gianmarco Onestini per una lite con Francesco Chiofalo, Luca era sbottato su Twitter lanciandole una shade: “Difendo le emozioni sempre. Poi è così brutto cercare di cambiare la realtà delle cose per attaccare qualcuno. Questo per me non è opinare ma essere RANCOROSI. Gianmarco siamo tutti con te“.

