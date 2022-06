Sonia Bruganelli ci ripensa: confermata opinionista al GF Vip 7 tra le polemiche

Sonia Bruganelli ci ha ripensato e ha accettato di svolgere il ruolo di opinionista anche per il Grande Fratello Vip 7 tra le polemiche. Fino a pochissimo tempo fa la moglie del celebre conduttore tv e showman Paolo Bonolis aveva sempre dichiarato che non avrebbe più ricoperto il ruolo di opinionista al famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, dopo il GF Vip 6. In realtà ha cambiato idea e diversi giornalisti, tra cui Giuseppe Candela e Davide Maggio, l’hanno criticata su Twitter svelando che in realtà la prima scelta non era lei ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer Giulia De Lellis.

Sonia Bruganelli – Foto: Instagram

Sonia Bruganelli non l’ha presa bene. L’opinionista fissa del GF Vip 6 ha avuto un duro scontro con i giornalisti sempre su Twitter. Al suo fianco non ci sarà Adriana Volpe, ma la celebre cantante Orietta Berti.

“Io sono una molto divisiva – ha confessato l’opinionista fissa del GF Vip 6, Sonia Bruganelli, a Leggo –. Per un motivo semplice: sono una persona coerente, dico quello che penso. Ma siamo circondati da persone che dicono una cosa, ne pensano un’altra e ne fanno un’altra ancora. C’è un’ipocrisia dilagante. Siamo sotto una dittatura del politically correct. Basti pensare ai tanti che per anni hanno accusato i politici per il loro finto comportamento ma poi nel proprio privato anche loro fanno e dicono la cosa più conveniente”.

Ha poi aggiunto: “Non ho bisogno dell’approvazione altrui né di monetizzare nulla e infatti sui miei profili non troverete mai della pubblicità. […] Ma io rispetto ad altri personaggi sono libera di dire quel che penso. E forse è questa la cosa che più dà fastidio”.

Per poi concludere: “Ho tanti follower ma pochi like. Quindi poco potere. Mi seguono per farsi gli affari miei anche se non condividono quel che posto. E si guardano bene dal mettermi i like”. Tipo il volo privato, il baule di Vuitton e il caffè da Chanel? “Che palle. A me piace il bello. Lo vivo e lo posto senza bisogno di piacere agli altri. Gli influencer invece fanno finta di essere semplici per far credere che chiunque potrebbe essere come loro. Poi però scopri che si fanno il culo in palestra, non mangiano per essere magri, spendono in vestiti ma di nascosto. Ritorniamo alla schiettezza e alla coerenza”.