Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel mirino di Alessandro Rosica: “Questa storia che salvate sempre Soleil e Sophie deve finire”

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono finite nel mirino di diversi concorrenti del GF Vip 6 e dell’influencer ed esperto di gossip Alessandro Rosica. Perché? Le due opinioniste fisse scelte dal conduttore Alfonso Signorini regalano l’immunità sempre alle due ex protagoniste di Uomini e Donne, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Questa situazione sta creando grossi malumori all’interno della Casa più spiata d’Italia, ma anche fuori.

Ainett Stephens ha parlato con gli altri coinquilini dopo lo scontro piuttosto accesso con Soleil Sorge: “Già me la immagino Sonia che proverà a difenderla. Se Sonia la difenderà, la gente capirà. Voi pensate che a casa i telespettatori sono scemi? Per questo non può andare in nomination Soleil, perché va fuori immediatamente. Io sono andata in confessionale e ho detto ‘Chissà perché è una ragazza così intelligente, sincera, brava, bella e buona, non viene capita da mezza Italia’. Ragazze Sonia le ha detto ‘fin quando potrò ti salverò e ti porterò in finale’. Quando le ha detto così, ho capito. Quindi è chiaro che Soleil adesso si sente Dio sceso in terra perché protetta”.

Anche Clarissa Selassié si è scagliata contro la moglie dello showman Paolo Bonolis: “Sicuramente in puntata Soleil tenterà di giustificarsi e dirà tipo ‘la mia intenzione non era offensiva, non sono razzista’. Poi ci sarà Sonia che potrebbe difenderla. Gliel’ho detto a quella del confessionale che so già che Sonia la difenderà. Se Sonia non dimostra obiettività… se Sonia la difende è imbarazzante per il programma. Come ca**o fai a difenderla?! Oh, ma sei fuori di testa? Se la difenderà significa che il programma accetta il razzismo. […] Questa cosa delle opinioniste che salvano non è giusto. Io spero che finirà prima o poi“.

Anche l’influencer Alessandro Rosica ha criticato Adriana Volpe e Sonia Bruganelli su Instagram Story: “Questa storia che salvate sempre loro deve finire, ovviamente salvate le più raccomandate e forti della Casa, Soleil e Sophie, che caso… Manco provate a nascondere queste cose, lo fate e basta, senza motivazione poi”.

Dopo la rivolta dei gieffini vip e del popolo della Rete, Sonia e Adriana cambieranno scelta sui loro preferiti? Intanto il flop degli ascolti tv incombe sul GF Vip 6 e secondo l’ex gieffino vip Salvo Veneziano occorre cambiare il presentatore Alfonso Signorini. E voi che cosa ne pensate?