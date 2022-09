Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis vivono in due palazzi separati. L’ha rivelato la stessa imprenditrice e opinionista fissa del Grande Fratello Vip 6 e 7 durante un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. “Dormire in camere separate è un segno di civiltà – ha spiegato Sonia Bruganelli -. Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele [la figlia più piccola, ndr]. Silvia [la figlia più grande, ndr] resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”.

Sonia Bruganelli con il marito Paolo Bonolis – Foto: Instagram

L’imprenditrice ha poi parlato della nuova edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5. Al suo fianco non ci sarà più la sua nemica giurata, Adriana Volpe, ma la celebre cantante Orietta Berti.

“Orietta Berti è un mito – ha sottolineato la moglie di Paolo Bonolis – […] è una donna con un carisma incredibile. Si è saputa reinventare negli anni, ha capito qual era il mood, si è presa non troppo sul serio e questo è sintomo di grande intelligenza. Anche quest’altra esperienza che farà è un’altra scommessa forte e lei non ha mai paura di mettersi in gioco. Tanto di cappello”.

Nel cast del GF Vip 7 non ci sarà suo figlio Davide Bonolis, che ha di recente firmato un contratto come calciatore con la Triestina: “Quando è partito per il ritiro, il 2 agosto. Lì ho pianto. A me dà molto fastidio – ha affermato la moglie del celebre e amatissimo showman italiano – quando gli danno del raccomandato. Ma cosa c’entra? Se il figlio di un personaggio pubblico lavora, è grazie al padre; se non lavora, è un mantenuto. È contro ogni logica”.

