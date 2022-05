Supermodel è il nuovo singolo dei Maneskin. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si esibiranno con il loro nuovo brano domani sera durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2022. I vincitori di Sanremo 2021 e dell’Eurovision Song Contest 2021 sono carichi a palla!

Com’è nata l’ispirazione per Supermodel? I Maneskin hanno spiegato: “Abbiamo scritto Supermodel dopo aver trascorso dei mesi bellissimi a Los Angeles. A volte ci ha sorpreso – e allo stesso tempo intrigato – il fatto che la gente si preoccupi così tanto di coltivare il proprio status, di essere una celebrità, e sia totalmente ossessionata dalle apparenze, dalle conoscenze. Abbiamo iniziato a immaginare un enigmatico personaggio Supermodel: una ragazza fantastica, brillante e molto social, che in realtà è piena di problemi e nasconde tristezza e dipendenza. In un certo senso la adori, perché ti dà l’idea di sapere come ci si diverte, ma allo stesso tempo la eviti, perché sai che potrebbe trascinarti nei guai“.

Supermodel dei Maneskin: l’audio della canzone

Eurovision Song Contest 2022: i possibili vincitori

Per i single italiani i favoriti sono Mahmood e Blanco. La 66ª edizione dell’annuale e prestigioso concorso canoro si sta svolgendo dal 10 al 14 maggio presso il PalaOlimpico di Torino in Italia, in seguito alla vittoria dei Maneskin con il brano Zitti e buoni nell’edizione precedente. I Maneskin sono stati i terzi artisti italiani a vincere la competizione europea dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990. Si tratta della terza edizione della manifestazione musicale a svolgersi in Italia, dopo le edizioni del 1965 e del 1991.

Eurovision Song Contest 2022: la lista dei possibili vincitori secondo gli scommettitori

1 Ukraine Kalush Orchestra – Stefania

2 Italy Mahmood & Blanco – Brividi

3 Sweden Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

4 United Kingdom Sam Ryder – Space Man

5 Greece Amanda Tenfjord – Die Together

6 Poland Krystian Ochman – River

7 Norway Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

8 Spain Chanel – SloMo

9 Netherlands S10 – De Diepte

10.Australia Sheldon Riley – Not the Same

11.Portugal Maro – Saudade, saudade

12.France Alvan & Ahez – Fulenn

13.Belgium Jérémie Makiese – Miss You

14.Switzerland Marius Bear – Boys Do Cry

15.Serbia Konstrakta – In Corpore Sano

16.Azerbaijan Nadir Rustamli – Fade To Black

17.Finland The Rasmus – Jezebel

18.Cyprus Andromache – Ela

19.Armenia Rosa Linn – Snap

19.San Marino Achille Lauro – Stripper