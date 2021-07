Tale e Quale Show 2021: Carlo Conti ufficializza il cast dei concorrenti

Tale e Quale Show 2021: ultime news e anticipazioni. Il celebre e amato conduttore tv Carlo Conti ha ufficializzato il cast dei concorrenti della nuova edizione dell’adattamento italiano del talent show Tu cara me suena, format spagnolo della Endemol in onda su Antena 3. Come era stato già anticipato nelle scorse settimane da TvBlog.it, ci saranno come concorrenti due ex gieffini vip dell’ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: l’ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli e la showgirl e conduttrice tv Stefania Orlando.

Non ce l’hanno fatta la conduttrice tv Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria, come anche l’attrice Rosalinda Cannavò in arte Adua Del Vesco. Ci saranno Ciro Priello, vincitore della prima stagione di LOL – Chi ride è fuori, la showgirl ed ex velina di Striscia la notizia Federica Nargi e Deborah Johnson (figlia del più celebre Wess Johnson), cantante famoso in Italia per essere stato il bassista di Rocky Roberts e per aver inciso insieme a Dori Ghezzi il brano Un corpo e un’anima. Lady Matri è lontana dal piccolo schermo da qualche tempo: nell’ultimo periodo si è dedicata prevalentemente alla famiglia e alle figlie Sofia e Beatrice, che oggi hanno 4 e 2 anni.

Conti ha pubblicato l’elenco ufficiale dei concorrenti in gara sui suoi profili social: Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantina, Biagio Izzo, Gemelli Guidonia, Alba Parietti, Federica Nargi, Deborah Johnson, Stefania Orlando, Francesca Alotta, e, per finire, un vip misterioso, segnalato con tre punti interrogativi.

Il programma di Carlo Conti, infatti, dopo 10 edizioni si reinventa accogliendo la proposta di varie associazioni (nel dettaglio Lunaria, #Italianisenzacittadinanza, Cospe, Arci e Il Razzismo è una brutta storia) nel non proporre più BlackFace in tv.

La nuova edizione del programma di Carlo Conti partirà su Raiuno venerdì 17 settembre.

Inoltre, nella didascalia del suddetto post, il presentatore scrive: “E la giuria ? Novità in arrivo”. Stando agli ultimi rumor, in questa edizione non vedremo Vincenzo Salemme calarsi nei panni del giudice, dato che ha altri impegni professionali. Al suo posto, al fianco di Loretta Goggi e Giorgio Panariello, con alte probabilità, ci sarà uno dei personaggi televisivi più amati di sempre: il celebre paroliere e cantautore Cristiano Malgioglio.