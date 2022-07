Tale e Quale Show, bocciate anche le sorelle Selassié. L’ex star del Bagaglino Valeria Marini è nel cast dei concorrenti del programma tv di Raiuno, condotto da Carlo Conti. Dopo la bocciatura dell’attrice Patrizia Pellegrino, Pipol Tv ha rivelato che le principesse non parteciperanno alla trasmissione di Conti: “È ufficiale: fuori le sorelle Selassié. Le ex gieffine sono state scartate dopo un provino non convincente. Le sorelle Selassié alla fine non ci saranno“.

Una bocciatura inaspettata per le sorelle Selassié. Discorso diverso per Valeria.

Tv Blog ha confermato la presenza di Valeria Marini: “La prossima edizione di Tale e Quale Show avrà nel suo cast una vecchia fiamma di Alfonso Signorini, televisivamente parlando ovviamente e del Grande fratello vip, ovvero Valeria Marini. La Valeriona nazionale, protagonista di due edizioni del Gf vip, farà parte del cast della prossima edizione di Tale e quale show, baci stellari compresi. Per lei non sarebbe naturalmente un debutto nel canto, avendoci già abituati a performance canore in altri programmi di varietà, a partire dai mitici show del Bagaglino diretti da Pier Francesco Pingitore in cui era la soubrette insieme alla collega Pamela Prati dirottata ora al Grande fratello vip 7“.

Patrizia Pellegrino tenterà di nuovo l’anno prossimo. Di certo l’ex gieffina vip Patrizia Pellegrino non parteciperà più all’Isola dei famosi: “Non la rifarei né con mia figlia né da sola… è un’esperienza troppo dura e non ho più l’età e ho un rene solo!“.

Probabilmente ritornerà nella Casa più spiata d’Italia: “Io non sarei contraria a rifare il Grande Fratello, ma di sicuro ci vorranno un anno o due di spacco. Perché non è che si riprendono i personaggi ogni anno se no la gente si stufa. Anche se a me mi avete visto poco, ma ci vuole un po’ di tempo. Vedremo se l’anno prossimo Alfonso potrebbe ripensarci. Perché no. Io ci andrei volentieri perché no, è stata un’esperienza dura ma positiva. Poi va beh, dura.. Abbiamo mangiato sempre!”.